De último minuto, Viking le roba puntos al Bayern en Champions

En un Lyse Arena de Stavanger eufórico, el Viking FK firmó una de las grandes gestas de esta fase de liga de la Champions League y le sacó el empate (3-3) al Bayern Munich en un partidazo.

Los locales, en su primera experiencia en la máxima competición europea, se adelantaron con una autoridad sorprendente: Gianni Stensness cabeceó un córner de Zlatko Tripic al minuto 2 y Peter Christiansen, en un contraataque letal asistido por Erik Botheim, amplió la ventaja al 38’.

El equipo de Morten Jensen defendió con orden, intensidad y sin complejos ante un Bayern que, pese a dominar la posesión, no encontraba el desequilibrio en la primera mitad. El 2-0 al descanso fue un premio justo a la fe y al trabajo colectivo de un conjunto que, lejos de replegarse, interpretó a la perfección cada transición.

Michael Olise se fue expulsado y no estará contra el Arsenal REUTERS

En el segundo tiempo el Bayern reaccionó con la clase esperada. Harry Kane transformó un penalti al 54’ (tras revisión del VAR) y, apenas seis minutos después, cabeceó el empate a centro de Joshua Kimmich; Luis Díaz completó la remontada al 71’.

Sin embargo, Michael Olise recibió dos amarillas consecutivas y fue expulsado al 73’, lo que devolvió oxígeno a los noruegos. Con diez hombres en el campo rival y el público empujando, el Viking no se rindió.

Tripic volvió a ser decisivo y, en el minuto 90, Herman Haugen cabeceó el 3-3 definitivo. Un empate heroico que resume el carácter de un equipo que plantó cara a un gigante europeo y se ganó el respeto de todos.

Tripic, con dos asistencias, fue el alma del partido; el portero Arild Østbø y la zaga resistieron el embate final. Para el Bayern, que había goleado 5-0 al Bodø/Glimt en la jornada inaugural, el resultado es un jarro de agua fría y una advertencia de que el artificial y la intensidad nórdica no se pueden subestimar.

¿Cómo van Viking y Bayern en la tabla de Champions?

El Bayern Munich suma cuatro puntos tras dos jornadas (una victoria y un empate), con ocho goles a favor y tres en contra. Se mantiene en la zona alta de la clasificación, aunque el tropiezo le impide consolidar una plaza de acceso directo a octavos.

Su próximo compromiso en la Champions será el 21 de octubre, cuando reciba al Arsenal en el Allianz Arena.

El Viking FK, por su parte, suma su primer punto en la competición (empate y una derrota previa 1-3 ante el Stuttgart), con cuatro goles a favor y seis en contra (-2).

El resultado le permite salir de la zona más baja de la tabla y alimentar la esperanza de pelear por un puesto de play-off de dieciseisavos. Su siguiente partido europeo será el 21 de octubre, como visitante ante el Aston Villa.