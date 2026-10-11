Champions League: ¿Dónde ver los partidos de este martes 13 y miércoles 14 de octubre?

Entre el martes 13 y miércoles 14 de octubre se llevará a cabo la Jornada 2 de la Fase Liga de Champions League, misma que contará con partidos que acaparan los reflectores; habrá duelo de mexicanos sobre el final de la actividad.

Protagonizando la Jornada 2 de la Fase Liga, Álvaro Fidalgo (Betis) y Santiago Gimenez (Porto) se verán las caras en España, duelo en el que el conjunto verdiblanco intentará frenar el demoledor paso de los lusitanos, quienes suman 8 de 8 triunfos en su Liga, sin embargo, en su debut dentro del certamen continental, cayeron en su debut.

Esta es toda la información que debes conocer para seguir cada uno de los 18 partidos correspondientes a la Jornada 2 de la Fase Liga:

Partidos de hoy: Martes 13 de octubre

Con el partido entre Atlético y Madrid Vs Manchester United acaparando la mayor cantidad de reflectores en este día dentro de la Champions League, conjuntos como Arsenal, Barcelona, Inter de Milán y Bayern Múnich también contarán con actividad.

Estos son todos los partidos, horarios y canales que se llevarán a cabo:

10:45 / Lens Vs Sporting Lisboa - HBO Max y TNT.

10:45 / Sabah Vs Slavia Praga - Fox One.

13:00 / Arsenal Vs Lille - HBO Max y Space.

13:00 / Atlético de Madrid Vs Manchester United - Fox One.

13:00 / Galatasaray Vs Barcelona - HBO Max y TNT.

13:00 / Inter de Milán Vs Brujas - HBO Max.

13:00 / RB Leipzig Vs PSV - HBO Max.

13:00 / Viking Vs Bayern Múnich - Fox One.

13:00 / Villarreal Vs Napoli - Fox One.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

La UEFA incrementó considerablemente la bolsa de premios a repartir entre los 36 equipos que compiten este año en la Champions League. AFP

Partidos de hoy: Miércoles 14 de octubre

Los compromisos que contarán con mayor atención se disputarán en el tramo final de la Jornada 2, teniendo la visita de Real Madrid a Italia, el partido entre mexicanos y el Manchester City Vs PSG que se considera una final adelantada.

Estos son todos los partidos, horarios y canales que se llevarán a cabo:

10:45 / Feyenoord Vs Como - HBO Max y TNT.

10:45 / LASK Vs Liverpool - Fox One.

13:00 / Aston Villa Vs Fenerbahce - HBO Max y TNT.

13:00 / Bodo/Glimt Vs Borussia Dortmund - Fox One.

13:00 / Manchester City Vs PSG - HBO Max.

13:00 / Betis Vs Porto - Fox One.

13:00 / Roma Vs Real Madrid - Fox One.

13:00 / Shakhtar Donetsk Vs AEK Atenas - HBO Max y Space.

13:00 / Slavia Bratislava Vs Stuttgart - Fox One.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG