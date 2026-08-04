Último intento de Barcelona: Deco se reúne en Madrid con el agente de Julián Álvarez

La novela entre Julián Álvarez y el Barcelona continúa. El delantero argentino sigue siendo el gran objetivo de la dirección deportiva blaugrana para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

Aunque la operación atraviesa un momento delicado, pronto podrían llegar buenas noticias para los culés. El club catalán sigue explorando todas las vías posibles y confía en que la voluntad del jugador, quien ya ha dejado clara su preferencia por vestir la camiseta azulgrana, pueda ayudar a desbloquear la situación en las próximas semanas.

Laporta insiste que Atlético de Madrid venda a Julián Álvarez IA

Deco y João Amaral están en Madrid para reunirse con los agentes de Julián Álvarez

El Diario Sport y Jijantes han informado este martes de que el director deportivo del Barcelona, Deco, junto a su mano derecha João Amaral, se desplazaron a Madrid.

El objetivo es mantener una cumbre inminente con Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez, para seguir trazando la estrategia de una operación que continúa siendo prioritaria.

El encuentro, que podría producirse entre este martes y el miércoles en un escenario discreto alejado de los focos, servirá para revisar la hoja de ruta diseñada hace meses y valorar los siguientes pasos.

En el Barca reconocen que la operación es muy complicada, pero no quieren darla por imposible mientras exista alguna posibilidad.

La reunión no implica que el fichaje esté cerca de cerrarse ni supone un cambio radical en el escenario actual. Su finalidad es mantener el contacto permanente entre las partes, planificar la estrategia conjunta y estar preparados por si el panorama se modifica en las próximas semanas.

El Atlético sigue negado a vender a Julián al Barca

El Atlético de Madrid mantiene una postura firme y no contempla la salida de uno de sus futbolistas más importantes. La compleja relación institucional entre ambos clubes tampoco facilita las negociaciones.

Aun así, tanto Julián Álvarez como el Barcelona están dispuestos a realizar un esfuerzo para intentar hacer posible el traspaso, confiando en que la predisposición del jugador tenga peso en este tipo de operaciones.