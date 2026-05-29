¿El último chance de Marcel Ruiz para ir a la Selección Mexicana?

Marcel Ruiz estaría en su último chance de ‘llenarle el ojo’ a Javier ‘El Vasco’ Aguirre cuando dispute este sábado la final de la Copa de Campeones de Concacaf, ante Tigres. Aunque el jugador del Toluca está enfocado en el torneo, lo cierto es que la lista final de la Selección Mexicana no se ha dado a conocer, donde incluso podría haber alguna sorpresa.

“Ganas siempre voy a tener de poder disputar un torneo tan importante con la Selección, pero ahorita estoy enfocado acá, contento de disputar esta Final con mi club. Sí he pasado por momentos difíciles estos meses, todos saben la situación que he pasado, el tema del cruzado, claramente todos han hablado sin saber.

Marcel Ruiz aseguró que su rodilla está estable Mexsport

He estado muy tranquilo desde el principio, guardando silencio porque es algo que solo yo y mi círculo cercano del club sabemos, y todos los demás de han dado a la tarea de opinar sin poder, si quería, mis estudios de resonancia, nada sobre mi situación”, señaló el jugador de 25 años.

La lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha le “quitó” la oportunidad de estar en la prelista de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, pero actualmente Marcel Ruiz dice que su rodilla está estable y descartó algún problema en disputar la final de la Copa de Campeones.

“Mi rodilla está estable, es la función del ligamento cruzado. Por eso digo que no tengo problema para disputar este partido y ninguno, estoy bien, tranquilo, contento e ilusionado de poder grabar un trofeo más con el club”, indicó el originario de Mérida, Yucatán.

Marcel Ruiz admitió que ha pasado momentos difíciles Mexsport

Marcel Ruiz recordó que todo lo que ha hecho desde el día de su lesión fue con la ilusión de quedarse en una lista final de la Selección Mexicana. Al no estar en la prelista pudo haberse operado, pero decidió no hacerlo para disputar esta final con el Toluca.

Por su parte, el mediocampista Franco Romero expresó hace unos días que le pareció extraño que Marcel Ruiz no fuera convocado y ojalá ganen la final para que Javier Aguirre se arrepienta.

“Es decisión del técnico, pero está en un gran nivel. Se lo ve bien, pese a la lesión que tenía, no se pierde ningún entrenamiento, juega como lo venía haciendo. Nos pareció extraño que no estuviera convocado, y bueno, esperemos que ganemos la Final y se arrepiente al técnico y lo lleve”, apuntó.