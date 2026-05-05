Marcel Ruiz y la paradoja del Tri: Protagonista en comerciales, ausente en la cancha

Las marcas siempre ambicionan antes de un Mundial y apuestan por ciertos jugadores que creen les pueden dar mejores dividendos.

Muchas de ellos, en el periodo de grabaciones de comerciales en el Tri, que fue en octubre pasado, apostaron por Marcel Ruiz, un jugador que despuntó de manera brillante en el bicampeonato del Toluca y estaba previsto ser mundialista.

Marcel Ruiz, personaje principal en el comercial de Amazon captura de pantalla

Aunque la ventana no se ha cerrado al cien por ciento, después de sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, Marcel Ruiz no fue convocado en la lista preliminar de finales de abril con lo que se opacó su camino.

Broma cruel es entonces, que aparece en varios comerciales que tienen que ver con la Selección Mexicana.

Las apariciones son simbólicas, pero dolorosas para un jugador que cuando debe ver la televisión o navegando el internet, recrudece en melancolía por su suerte.

Amazon puso de estrella a Marcel Ruiz

Amazon, uno de los principales socios de la Selección Mexicana, lo puso directamente con el técnico Javier Aguirre. En dicho spot preguntan por él, "¿dónde está Marcel?", pregunta el Vasco mientras tiene una caja de la marca en las manos. Luego aparece el jugador quien invita al público a verlo prepararse con el uniforme nuevo del Tri para cualquier partido.

Con Persil, una marca de detergente, también aparece junto a Erik Lira, quien sí aseguró su sitio desde ahora. Ahí, Marcel Ruiz sale corriendo en una plaza y controla un balón lleno de lodo que le mancha la camiseta nacional. Después de demostrar cómo mágicamente la suciedad desaparece, el jugador queda asombrado y da el visto bueno al producto.

Marcel Ruiz era el foco de atención en el comercial de Persil. captura de pantalla

Otro publicidad para la que fue elegido se trató de las gasolineras G500, otra de la smarcas familiares y cercanas al Tri. Ahí curiosamente está junto a Luis Ángel Malagón, portero que también tuvo la mala fortuna de una lesión en el tendón de Áquiles que lo dejó fuera de toda oportunidad.

Gasolineras G500 quitaron a Marcel de la publicidad

Al notar los publicistas de G500 que dos de sus elegidos estaban fuera, decidieron cambiarlos por jugadores veteranos y retirados como Rafael Márquez, integrante del cuerpo técnico y Luis Hernández, máximo anotador de México en Mundiales con cuatro goles.

Marcel Ruiz en publicidad de las gasolineras G500 Captura de pantalla

En una publicidad menor y que sólo fue estática en calles o por el contrario, llevándolas algunas camionetas, apareció como imagen de Dog Chow, conocida marca que se dedica a la elaboración de alimento húmedo para perros, tomando en cuenta que Marcel es muy afín a su mascota Bruna.

Mientras queda una última opción, Marcel Ruiz, quien decidió no operarse de la rodilla, sigue jugando con Toluca, a la espera de que el Vasco confíe en que la sobrecarga de trabajo y el exceso de presión no le jugarán en contra para llamarlo, aunque esto parece muy lejano. En tanto le llega el milagro, tiene que verse en la publicidad de la Selección Mexicana en el Mundial.