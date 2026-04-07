¡Habrá 'Carletto' para rato! Ancelotti renovará con Brasil hasta el Mundial 2030

El futuro de Carlo Ancelotti con la Selección de Brasil comienza a tomar forma y todo indica que el italiano se mantendría en el banquillo más allá del Mundial de 2026.

Aunque su contrato actual concluye tras la justa mundialista, tanto la Confederación Brasileña de Futbol como el propio técnico estarían interesados en extender el vínculo hasta 2030, apostando por un proyecto a largo plazo que devuelva protagonismo a la ‘Canarinha’.

Ancelotti dirigirá a Brasil en el Mundial 2026 IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Desde hace varios meses, la dirigencia brasileña ha dejado clara su postura: priorizar la estabilidad en el banquillo, una deuda pendiente en procesos anteriores. Incluso, la posible renovación de Ancelotti no estaría condicionada a los resultados en el Mundial, sino a la confianza plena en su liderazgo y experiencia.

Por su parte, el estratega italiano también ha mostrado disposición para continuar. Ancelotti se siente cómodo dirigiendo a Brasil y ha dejado abierta la puerta para seguir en el cargo, siempre y cuando ambas partes lleguen a un acuerdo tras la Copa del Mundo.

De concretarse la renovación, Brasil daría un golpe de autoridad al apostar por continuidad rumbo al 2030. La permanencia de Ancelotti permitiría consolidar una base sólida, trabajar con mayor estabilidad y encarar el futuro con la mira puesta en volver a lo más alto del futbol mundial.