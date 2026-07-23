Quiénes son los famosos que están en la “lista negra” de Argentina tras el Mundial 2026
La llamada “lista negra” de Argentina reúne a famosos que fueron criticados en X por publicaciones e interacciones tras el Mundial 2026.
Pese a que ya pasaron algunos días desde la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina, las redes sociales, especialmente X (antes Twitter), se llenaron de publicaciones de usuarios que comenzaron a compartir listas de famosos que no apoyaron a la Selección albiceleste o que hablaron mal del país durante y después del encuentro.
Los hilos reunían capturas de historias de Instagram, publicaciones y “me gusta” de actores, cantantes e influencers. Con el paso de las horas, los propios usuarios empezaron a llamar a esa recopilación la “lista negra”, una forma de identificar a quienes, según ellos, aprovecharon el momento para criticar o burlarse de Argentina.
Pero, ¿quiénes son los famosos involucrados en esta lista y que, según muchos aficionados argentinos, no deberían ni volver a pisar el país?
Estos son los famosos que forman parte de “la lista negra” de Argentina según X
1. Samuel L. Jackson
El actor estadounidense es uno de los nombres que más se repite en los hilos de X. Compartió en Instagram una publicación que invitaba a la comunidad afroamericana a no apoyar a Argentina durante la final del Mundial, además de calificar al país como uno de los más racistas del mundo. Hasta ahora no ha explicado públicamente por qué difundió ese contenido.
2. Rosalía
La cantante española compartió un video de Mia Khalifa que celebraba el triunfo de España y que muchos argentinos interpretaron como una burla hacia la Albiceleste. Más tarde eliminó la publicación, aseguró que solo la compartió porque utilizaba una canción suya y ofreció disculpas.
3. Niall Horan
El exintegrante de One Direction quedó involucrado después de que usuarios encontraran un “me gusta” suyo en una publicación relacionada con las Islas Malvinas. El cantante dijo que se trató de un “error honesto” y reiteró el cariño que siente por Argentina.
4. Pedro Pascal
El actor chileno fue incluido en los hilos tras aparecer un supuesto “me gusta” en un video que celebraba la derrota de Argentina durante el Mundial. Pascal nunca publicó mensajes sobre el partido ni ha explicado esa interacción.
5. Patti Smith
La cantante y poeta felicitó a Lamine Yamal tras el campeonato de España. Algunos aficionados interpretaron su mensaje como una celebración de la derrota argentina y comenzaron a incluir su nombre en la lista. La artista no respondió a las críticas.
6. Javier Bardem
El actor español apareció en las conversaciones después de que circularan fragmentos de una entrevista sobre el triunfo de España. Mientras algunos consideraron que criticaba a la Selección Argentina, otros señalaron que las declaraciones se difundieron fuera de contexto.
7. Tyrese Gibson
El protagonista de Rápidos y Furiosos compartió un video creado con inteligencia artificial que contenía acusaciones de racismo contra Argentina. La publicación recibió numerosas críticas y, hasta el momento, el actor no ha emitido una explicación.
8. Mia Khalifa
La influencer publicó varios mensajes celebrando el campeonato de España y compartió videos con un tono burlón hacia Argentina. Uno de esos contenidos fue el que posteriormente republicó Rosalía. A diferencia de otros casos, Mia Khalifa no eliminó sus publicaciones ni se retractó.
Cómo surgió la llamada “lista negra” de Argentina
La llamada “lista negra” de Argentina no fue creada por una autoridad, un medio de comunicación o una organización.
Su origen está en X, donde, poco después de la final del Mundial 2026, usuarios comenzaron a reunir capturas de pantalla, publicaciones y reacciones de figuras públicas que, desde su punto de vista, habían celebrado la derrota de la Albiceleste o lanzado críticas contra el país.
Sin embargo, no todos los casos tienen el mismo contexto. Mientras algunas celebridades difundieron mensajes que provocaron una fuerte respuesta entre los usuarios argentinos, otras quedaron involucradas únicamente por una interacción en redes sociales o por publicaciones que generaron distintas interpretaciones.
Los usuarios incluso han dicho que se trata de un caso de xenofobia hacia el país y una campaña llamada antiargentina por parte de varias celebridades del mundo.