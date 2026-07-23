Quiénes son los famosos que están en la “lista negra” de Argentina tras el Mundial 2026

Pese a que ya pasaron algunos días desde la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina, las redes sociales, especialmente X (antes Twitter), se llenaron de publicaciones de usuarios que comenzaron a compartir listas de famosos que no apoyaron a la Selección albiceleste o que hablaron mal del país durante y después del encuentro.

Los hilos reunían capturas de historias de Instagram, publicaciones y “me gusta” de actores, cantantes e influencers. Con el paso de las horas, los propios usuarios empezaron a llamar a esa recopilación la “lista negra”, una forma de identificar a quienes, según ellos, aprovecharon el momento para criticar o burlarse de Argentina.

Pero, ¿quiénes son los famosos involucrados en esta lista y que, según muchos aficionados argentinos, no deberían ni volver a pisar el país?

La "lista negra" de Argentina surgió en X tras las reacciones a la final del Mundial 2026. Captura de Pantalla

Estos son los famosos que forman parte de “la lista negra” de Argentina según X

1. Samuel L. Jackson

El actor estadounidense es uno de los nombres que más se repite en los hilos de X. Compartió en Instagram una publicación que invitaba a la comunidad afroamericana a no apoyar a Argentina durante la final del Mundial, además de calificar al país como uno de los más racistas del mundo. Hasta ahora no ha explicado públicamente por qué difundió ese contenido.

Samuel L. Jackson encabeza la llamada "lista negra" de Argentina tras el Mundial 2026. Captura de Pantalla

2. Rosalía

La cantante española compartió un video de Mia Khalifa que celebraba el triunfo de España y que muchos argentinos interpretaron como una burla hacia la Albiceleste. Más tarde eliminó la publicación, aseguró que solo la compartió porque utilizaba una canción suya y ofreció disculpas.

Rosalía fue criticada por compartir un video relacionado con la final del Mundial. Captura de Pantalla

3. Niall Horan

El exintegrante de One Direction quedó involucrado después de que usuarios encontraran un “me gusta” suyo en una publicación relacionada con las Islas Malvinas. El cantante dijo que se trató de un “error honesto” y reiteró el cariño que siente por Argentina.

Niall Horan explicó el origen del "me gusta" que generó polémica en Argentina. Captura de Pantalla

4. Pedro Pascal

El actor chileno fue incluido en los hilos tras aparecer un supuesto “me gusta” en un video que celebraba la derrota de Argentina durante el Mundial. Pascal nunca publicó mensajes sobre el partido ni ha explicado esa interacción.

Pedro Pascal aparece entre los famosos señalados por usuarios argentinos en X. Captura de Pantalla

5. Patti Smith

La cantante y poeta felicitó a Lamine Yamal tras el campeonato de España. Algunos aficionados interpretaron su mensaje como una celebración de la derrota argentina y comenzaron a incluir su nombre en la lista. La artista no respondió a las críticas.

Patti Smith fue incluida en la "lista negra" de Argentina por un mensaje dedicado a Lamine Yamal. Captura de Pantalla

6. Javier Bardem

El actor español apareció en las conversaciones después de que circularan fragmentos de una entrevista sobre el triunfo de España. Mientras algunos consideraron que criticaba a la Selección Argentina, otros señalaron que las declaraciones se difundieron fuera de contexto.

Javier Bardem fue incluido en la "lista negra" de Argentina por una entrevista tras la final. Captura de Pantalla

7. Tyrese Gibson

El protagonista de Rápidos y Furiosos compartió un video creado con inteligencia artificial que contenía acusaciones de racismo contra Argentina. La publicación recibió numerosas críticas y, hasta el momento, el actor no ha emitido una explicación.

8. Mia Khalifa

La influencer publicó varios mensajes celebrando el campeonato de España y compartió videos con un tono burlón hacia Argentina. Uno de esos contenidos fue el que posteriormente republicó Rosalía. A diferencia de otros casos, Mia Khalifa no eliminó sus publicaciones ni se retractó.

Mia Khalifa y Tyrese Gibson también fueron incluidos en la llamada "lista negra". Captura de Pantalla

Cómo surgió la llamada “lista negra” de Argentina

La llamada “lista negra” de Argentina no fue creada por una autoridad, un medio de comunicación o una organización.

Su origen está en X, donde, poco después de la final del Mundial 2026, usuarios comenzaron a reunir capturas de pantalla, publicaciones y reacciones de figuras públicas que, desde su punto de vista, habían celebrado la derrota de la Albiceleste o lanzado críticas contra el país.

Sin embargo, no todos los casos tienen el mismo contexto. Mientras algunas celebridades difundieron mensajes que provocaron una fuerte respuesta entre los usuarios argentinos, otras quedaron involucradas únicamente por una interacción en redes sociales o por publicaciones que generaron distintas interpretaciones.

Los usuarios incluso han dicho que se trata de un caso de xenofobia hacia el país y una campaña llamada antiargentina por parte de varias celebridades del mundo.