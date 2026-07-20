El amor pudo más que la derrota: argentinos reciben a la Albiceleste tras la Final del Mundial 2026

La Selección Argentina regresó este lunes a casa después de perder la Final de la Copa del Mundo 2026 ante España, poniendo fin a un mes de concentración en Estados Unidos. Aunque el resultado dejó un sabor amargo, miles de aficionados salieron a las calles para recibir a un grupo de futbolistas que volvió a disputar el partido más importante del futbol mundial.

La delegación aterrizó alrededor de las 18:20 (hora local) en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, procedente de Nueva York, donde un día antes había caído 1-0 ante España en tiempo extra en el MetLife Stadium.

El recibimiento comenzó desde la misma pista del aeropuerto, donde el Regimiento de Granaderos rindió honores mientras sonaba la canción "Muchachos", convertida en himno de la Albiceleste desde la conquista del Mundial de Qatar 2022. Posteriormente, el plantel abordó un autobús descapotable para trasladarse al predio Lionel Andrés Messi, escoltado por un amplio operativo de seguridad.

El equipo argentino desfiló por las calles de Buenos Aires. REUTERS

A lo largo del recorrido, miles de aficionados se concentraron para agradecer a los jugadores con banderas, camisetas y cánticos, reconociendo el esfuerzo de un equipo que volvió a instalar a Argentina entre las mejores selecciones del planeta.

Messi no viajó a Argentina

No toda la plantilla regresó al país. Lionel Messi encabezó la lista de 10 futbolistas que no viajaron con la delegación. El capitán, al igual que Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso, partió directamente hacia los países donde residen o donde deberán reincorporarse a sus respectivos clubes antes del inicio de la nueva temporada.

En cambio, 16 jugadores sí llegaron a Buenos Aires junto con el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Entre ellos estuvieron Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Thiago Almada y Giuliano Simeone, además de Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco y José Manuel López.

Cientos de miles de fans fueron a recibir a los subcampeones del mundo. REUTERS

La derrota en la final puso fin a otro ciclo mundialista exitoso para Argentina, que alcanzó partidos consecutivos por el título tras proclamarse campeona en Qatar 2022. Aunque no pudo defender la corona frente a una sólida selección española, el equipo de Scaloni volvió a confirmar su lugar entre las principales potencias del futbol internacional.

El regreso estuvo marcado por la mezcla de tristeza y orgullo. Los aficionados despidieron a los jugadores con aplausos y mensajes de apoyo, conscientes de que, pese al desenlace en Nueva York, la Albiceleste protagonizó otra campaña que quedará entre las más destacadas de su historia reciente.