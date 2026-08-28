La última pelea del Canelo Álvarez podría ser en el Estadio Azteca: "Sería todo un honor"

Saúl “Canelo” Álvarez ya tiene en la cabeza cómo cerrar su carrera y quiere hacerlo en casa. El tapatío aceptó que le encantaría pelear en el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, y lo ve como el escenario perfecto para su despedida del boxeo.

Todo nació por el llamado de Emilio Azcárraga Jean. El dueño del estadio mítico reveló que quiere convertir el recinto en un bastión del deporte, no solo de futbol, y lanzó la invitación directa.

Le haría un llamado al Canelo. Valdría la pena hacer una de las peleas que tiene, gran boxeador, gran deportista mexicano. Ya lo hicimos con Julio César Chávez”.

Julio César Chávez y el Canelo Álvarez

La referencia es histórica. El 20 de febrero de 1993 Julio César Chávez llenó el estadio Azteca con más de 132 mil aficionados para noquear a Greg Haugen, siendo un récord mundial de asistencia en boxeo que aún sigue vigente.

Julio César Chávez desbordó el estadio Azteca con más de 132 mil personas Foto: Cuartoscuro.com

Azcárraga quiere revivir esa noche y sabe que solo el Canelo Álvarez puede provocar un lleno desbordante como en aquella ocasión con Chávez, aun con la capacidad actual de 87 mil tras la remodelación del Azteca para el Mundial 2026.

El Canelo respondió a esta invitación: “Para mí siempre será un honor pelear en México y más en un estadio como lo es el Azteca. La energía de ese lugar es muy bonita. No lo descarto para nada. Ojalá que algún día se me dé la oportunidad”.

Recientemente, el boxeador estuvo en el Estadio Ciudad de México o Azteca para el Mundial. En el juego contra Inglaterra ofreció palabras de motivación al público y fue bien recibido a pesar de que siempre ha sido criticado.

El Canelo ve la puerta del retiro cercana

El momento es flexible. El Canelo ya no está en su punto máximo y viene de cumplir un contrato millonario de 4 peleas por 400 millones de dólares con Turki Alalshikh y Riyadh Season, tres de ellas en Arabia Saudita.

Canelo Álvarez en una de sus peleas. Especial

Le queda compromiso en Riad hasta octubre de 2026.m Por eso el plan toma forma: cumplir con Arabia y guardar su última función para México, aunque no tenga todavía en mente en qué fecha será. El círculo cercano al ídolo mexicano sabe que tiene una cosa clara, él pondrpa pronto el marco de la que sería la pelea final de su vida, en el Azteca, ante su gente, cerrando el círculo donde Chávez hizo historia hace 33 años.