Julián Álvarez no entrena con Atlético de Madrid y será baja ante Sevilla

Julián Álvarez encendió las alarmas en el Atlético de Madrid luego de acumular tres días consecutivos sin entrenar con el equipo, situación que lo dejará fuera del próximo partido de LaLiga frente al Sevilla.

De acuerdo con el conjunto colchonero, el delantero argentino presenta una “indisposición”, por lo que Diego Simeone no podrá contar con una de sus principales alternativas en el ataque para el compromiso ante el cuadro sevillano.

La ausencia de Álvarez llega en un momento especialmente delicado, pues su futuro con el Atlético de Madrid continúa en el aire. El atacante habría manifestado su deseo de abandonar el club y distintos equipos han mostrado interés en hacerse con sus servicios.

Uno de los principales interesados es el Barcelona, aunque el Atlético mantiene una postura firme sobre la continuidad del delantero y no estaría dispuesto a facilitar su salida. Con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, todavía no existe una resolución sobre el futuro del argentino.

Julián Álvarez, en medio de la tensión con la afición

La situación del delantero también se ha visto marcada por la reacción de algunos aficionados del Atlético de Madrid.

Tras regresar a la actividad luego de su participación con Argentina en el Mundial, Álvarez recibió abucheos durante el partido ante el Villarreal, muestra del descontento de un sector de la afición ante las versiones que apuntan a una posible salida del futbolista.

Desde su llegada a Madrid, el argentino se ha convertido en una de las piezas importantes del ataque rojiblanco, por lo que una eventual salida representaría un duro golpe para el proyecto de Simeone.

Simeone pierde opciones en el ataque

La baja de Julián Álvarez complica todavía más el panorama ofensivo del Atlético de Madrid. Alexander Sorloth también arrastra molestias físicas, por lo que Simeone dispone de menos alternativas para ocupar la posición de delantero centro.

Ante este escenario, el técnico argentino ha tenido que probar diferentes combinaciones durante los entrenamientos para encontrar la fórmula que utilizará frente al Sevilla.

Mientras el Atlético prepara el encuentro de LaLiga, la ausencia de Álvarez vuelve a poner el foco sobre su situación. Con el cierre del mercado de fichajes a pocos días, el conjunto rojiblanco deberá definir si el delantero continúa en Madrid o finalmente emprende un nuevo camino.