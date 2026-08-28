Hernán Crespo rechazó a River Plate y se queda en Atlas. No hará lo que Fernando Gago hizo en Chivas

Hernán Crespo ha enamorado rápido al futbol mexicano. En apenas un mes en el banquillo del Atlas, el ya dio un golpe de autoridad al vencer 0-2 al campeón Cruz Azul en el Estadio Azteca — Estadio Banorte — y tiene a los Zorros como sublíderes del Apertura 2026 con 12 puntos.

Ese triunfo emocionó al propio Crespo, quien confesó que pisar el Azteca lo llevó a su infancia y al recuerdo de Maradona en el 86. “Para mí es un monumento al futbol”, dijo. Su Atlas fue valiente, dominó con Duk, Zaldívar y Monzón y dejó el arco en cero.

Justo por ese impacto, en Argentina daban por descontado que aceptaría el coqueteo de River Plate. Tras la salida del Chacho Eduardo Coudet luego de la eliminación en la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, la directiva de Stefano Di Carlo busca nuevo entrenador y Crespo aparece junto a Gabriel Milito y Eduardo Domínguez. Sin embargo, la primera opción de River es Pablo Aimar, hoy auxiliar de Lionel Scaloni.

Ni el amor a River le hace dejar al Atlas

Y aunque el corazón millonario siempre pesa — Crespo nació en River, ganó la Libertadores de 1996 — la postura del técnico es clara. De acuerdo con información confirmada a Excélsior, Crespo ya comunicó a la directiva de Atlas que se queda.

Quiere cumplir al menos un año en México, comprometerse con el proceso que inició el 16 de julio y no repetir historias como la de Fernando Gago, que dejó a Chivas a mitad del torneo para irse a Boca Juniors y dejó al equipo maltrecho.

Hernán Crespo observa un juego de su equipo, el Atlas. Eduardo Serratos/Mexsport

Tiene una cláusula de salida de alrededor de 7 millones de dólares para River, pero no piensa ejecutarla ahora. Su idea es consolidar al Atlas y después ver otras opciones.