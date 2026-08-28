¡ULTIMÁTUM A SANTIAGO GIMÉNEZ! Encuentra equipo o no será parte de la plantilla del Milan

A pocos días del cierre del mercado de fichajes en el futbol europeo, Santiago Giménez todavía no define su futuro. El delantero mexicano no entra en los planes del AC Milan para la temporada 2026-2027 y tendrá que encontrar una salida si quiere mantenerse en actividad.

El entrenador Rubén Amorim dejó claro que Giménez no será considerado junto a Fikayo Tomori y Youssouf Fofana. Los tres jugadores deberán encontrar un nuevo equipo para continuar su carrera durante el inicio de la temporada.

Santiago Giménez podría llegar al Porto. Especial

Santiago Giménez no entra en planes del Milan

En conferencia de prensa previa al debut del AC Milan en la temporada 2026-2027 de la Serie A, Rubén Amorim fue cuestionado sobre la continuidad de Santiago Giménez, Fikayo Tomori y Youssouf Fofana en el club.

El técnico portugués explicó que tiene futbolistas que, aunque no concreten una salida durante el mercado, no serán parte de la plantilla para la nueva temporada.

Hay jugadores que, aunque no se vayan del club, no formarán parte del equipo; no porque no sean buenos jugadores o buenas personas, sino porque es imposible entrenar durante la semana con 27 jugadores.

De esta forma, Santiago Giménez deberá encontrar una alternativa antes del cierre del mercado si quiere tener minutos durante la primera parte de la campaña. En caso de permanecer en el Milan, el delantero mexicano no sería considerado por el cuerpo técnico.

Amorim no cuenta con Santiago Giménez. REUTERS

¿Santi Giménez irá al Porto?

Durante el mercado de fichajes, el Porto apareció como una de las opciones para Santiago Giménez. Sin embargo, las negociaciones entre el conjunto portugués y el Milan todavía no han llegado a un acuerdo.

Los últimos reportes señalaban que el conjunto italiano rechazó una primera propuesta de los Dragones debido a que no cumplía con sus pretensiones económicas.

De acuerdo con Fabrizio Romano, el Porto puso sobre la mesa una cesión con una opción de compra obligatoria de 15 millones de euros en caso de que el mexicano cumpliera determinados objetivos deportivos.

La propuesta no fue aceptada por el Milan.

El mismo reporte señala que el Porto no habría desistido de su interés por Giménez después del rechazo. El conjunto portugués continuaría negociando con el club italiano para encontrar una fórmula que permita concretar la operación.

En medio de las conversaciones, el delantero mexicano ya habría dado el “sí” al Porto, por lo que la operación dependería de que ambos clubes encuentren un acuerdo.

Por ahora, Santiago Giménez ya conoce la postura de Rubén Amorim y sabe que no entra en los planes del Milan para la primera mitad de la temporada. El mexicano tendrá hasta el 1 de septiembre, fecha en la que cierra el mercado de fichajes en Italia, para encontrar una salida.