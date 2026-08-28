Europa League y Conference League: así quedaron los rivales de los mexicanos

Se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga de la Europa League y la Conference League, donde quedaron definidos los rivales que enfrentarán los equipos en los que militan varios futbolistas mexicanos durante la temporada 2026-27.

En la Europa League, el Olympiacos de Grecia, equipo en el que actualmente milita el delantero mexicano Armando “Hormiga” González, tendrá una complicada fase de liga, pues se medirá ante el Milan de Italia y el Olympique de Marsella de Francia, dos de sus rivales más fuertes.

Además, el conjunto griego enfrentará al Sparta de Praga, Rennes, Hoffenheim, Torreense, Celje y Jagiellonia Białystok.

Aunque el Olympiacos se enfrentará al Milan, por ahora luce complicado que se produzca un duelo entre mexicanos. Santiago Giménez continúa registrado con el conjunto italiano, pero tanto el club como el propio jugador tendrían la intención de concretar su salida durante el mercado de fichajes.

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar

Otro mexicano que tendrá participación en la Europa League es Mateo Chávez, quien milita en el AZ Alkmaar de los Países Bajos.

El conjunto neerlandés tendrá como principales obstáculos a la Juventus de Italia y al Benfica de Portugal. Sus otros rivales serán el Dinamo de Zagreb, Sparta de Praga, Sturm Graz, Sunderland, Hapoel Be'er Sheva y Ararat-Armenia.

Julián Araujo y el Bournemouth

Por su parte, el Bournemouth de la Premier League, donde milita el mexicano Julián Araujo, también conoció a sus rivales para la fase de liga.

El lateral mexicano se encuentra recuperándose de una lesión, aunque fue registrado por el conjunto inglés para la temporada 2026-27.

El Bournemouth tendrá como algunos de sus rivales más complicados al Milan, Real Sociedad y Celta de Vigo, por lo que Araujo podría tener una exigente participación europea si logra recuperarse a tiempo.

Rodrigo Huescas, en la Conference League

En la Conference League, el Copenhague de Dinamarca, equipo en el que juega el mexicano Rodrigo Huescas, también conoció su calendario de rivales.

El conjunto danés se enfrentará al Braga, Estrella Roja de Belgrado, Iberia Tbilisi, Inter Escaldes, Lugano y U. Craiova.

Huescas también se encuentra en la fase final de su recuperación de una lesión, por lo que su participación dependerá de su evolución y de las decisiones del cuerpo técnico del Copenhague.

De esta manera, los mexicanos que disputarán competiciones europeas ya conocen parte del camino que tendrán que recorrer en la temporada 2026-27, con duelos de alto nivel desde la fase de liga.