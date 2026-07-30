Adidas admite que los zapatos rosas del Mundial 2026 fueron un error: "A nadie le gustó"

Durante décadas bastaba un vistazo para distinguir quién calzaba Adidas, Nike, Puma o Mizuno. El diseño, las líneas y, sobre todo, los colores funcionaban como una firma sobre el césped. En la Copa del Mundo de 2026 ocurrió exactamente lo contrario. El rosa invadió las canchas hasta convertirlas en un escaparate donde las marcas parecían haber renunciado, sin ponerse de acuerdo, a ser reconocidas, aquello que más buscan en una competencia de esa magnitud.

El fenómeno no pasó desapercibido para los aficionados, tampoco para los especialistas en mercadotecnia deportiva. Ahora fue la propia Adidas la que admitió públicamente que aquella uniformidad cromática estuvo lejos de ser un acierto.

El director ejecutivo de la empresa alemana, Bjorn Gulden, reconoció que la proliferación de botas rosas durante el Mundial fue una coincidencia que terminó perjudicando a toda la industria.

El rosa es un color precioso, sin duda. Pero el hecho de que todos fuéramos vestidos del mismo color fue extraño. Creo que fue un accidente y, sinceramente, no creo que a nadie le haya gustado", declaró el directivo durante la presentación de los resultados trimestrales de Adidas.

Pocas veces una de las compañías más importantes del deporte admite públicamente que una de las tendencias más visibles del mayor escaparate futbolístico del planeta no cumplió con su objetivo.

Más aún, Gulden llegó a ofrecer una especie de disculpa en nombre de Adidas por lo ocurrido.

¿Por qué todos usaron botas rosas en el Mundial?

Según Adidas, la explicación no responde a una estrategia conjunta entre fabricantes. Para el ejecutivo alemán, quienes pudieron haber advertido el problema fueron los distribuidores, al ser los únicos con acceso a las futuras colecciones de todas las marcas.

Normalmente deberían habernos dicho: 'Esperen un momento, todos están usando el mismo color'. Pero nadie nos dijo nada", explicó.

La coincidencia terminó por borrar una de las principales herramientas de marketing del futbol moderno.

Cada Mundial representa una vitrina global para las empresas de equipamiento deportivo. Un gol, un campeonato o una celebración pueden convertir un modelo de botas en un éxito comercial inmediato. Sin embargo, cuando prácticamente todas las compañías apostaron por el mismo tono, esa diferenciación desapareció.

¿Por qué el rosa conquistó a los futbolistas?

Aunque Adidas rechaza que existiera una estrategia coordinada, el color sí tiene una explicación desde la perspectiva de los jugadores.

En todas las selecciones participantes del Mundial, hubo futbolistas con zapatos rosas Reuters

Odinga Nimako, responsable de productos de futbol de Nike, explicó previamente a The Athletic que muchos futbolistas consideran las botas rosas como una declaración de personalidad.

Cuando usas un color tan visible y llamativo como el rosa, tienes que ser realmente bueno para que funcione", señaló.

En otras palabras, el calzado dejó de ser únicamente una herramienta de rendimiento para convertirse en un símbolo de confianza.

La tendencia se extendió rápidamente entre figuras internacionales y terminó por dominar las canchas del Mundial, desplazando incluso a colores tradicionales como el blanco, el azul o el negro.

Paradójicamente, ese éxito terminó convirtiéndose en un problema para las propias marcas.

El regreso de la identidad

La historia de las botas de futbol siempre ha seguido el ritmo de la moda. Durante buena parte del siglo XX el negro fue prácticamente el único color aceptado. Después llegaron las botas blancas, consideradas una revolución estética. Más tarde aparecieron los tonos fluorescentes, los diseños metalizados y las ediciones especiales que transformaron el calzado en una poderosa herramienta de mercadotecnia.

El Mundial de 2026 quedará como el torneo en el que el rosa monopolizó el escenario. Adidas asegura que ese capítulo está por terminar.

Gulden adelantó que la compañía volverá a ofrecer una gama mucho más amplia de colores a partir de las próximas colecciones trimestrales y anticipó que los aficionados volverán a ver una mayor diversidad en los terrenos de juego.