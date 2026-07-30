¡Amenazan con multas! FMF responde a las protestas en la Liga de Expansión

La Federación Mexicana de Futbol ya respondió a las protestas que marcaron el arranque del Apertura 2026 en la Liga de Expansión. Luego de que futbolistas de seis clubes detuvieran las acciones durante el primer minuto de sus partidos como muestra de rechazo a la eliminación del ascenso y descenso, la FMF lanzó un apercibimiento y advirtió que, si las manifestaciones se repiten, los equipos podrían recibir multas superiores a los 200 mil pesos e incluso perder sus encuentros por reglamento.

De acuerdo con información de ESPN, los clubes involucrados no fueron sancionados por lo ocurrido en la Jornada 1, pero sí recibieron una advertencia formal por parte de la Federación. La instrucción es clara: no podrán volver a realizar una protesta similar durante el desarrollo de los partidos, ya que una reincidencia abriría la puerta a castigos económicos y deportivos.

El reglamento contempla multas y hasta perder el partido

La Comisión Disciplinaria tomó como referencia el artículo 57 del Reglamento de Sanciones, el cual establece que un club que se niegue a jugar o deje de participar activamente durante un periodo considerable, una vez iniciado el encuentro y sin causa justificada, puede ser considerado perdedor por marcador de 1-0, otorgando los tres puntos al rival.

Además de la derrota administrativa, el reglamento contempla una multa de hasta dos mil UMAs, cantidad que supera los 200 mil pesos, por lo que cualquier nueva manifestación podría tener consecuencias importantes para los equipos involucrados.

Tres partidos de la Jornada 1 registraron protestas

Las manifestaciones comenzaron el viernes con el duelo entre Mineros de Zacatecas y Correcaminos UAT, cuyos jugadores permanecieron sin disputar el balón durante los primeros 60 segundos del encuentro.

Un día después, la protesta se extendió al compromiso entre Atlético Morelia y Atlético La Paz, así como al duelo entre Leones Negros y Coyotes, repitiendo la misma dinámica como señal de inconformidad por la desaparición del ascenso deportivo.

En total, tres de los primeros siete partidos de la Jornada 1 registraron esta manifestación, convirtiéndose en una de las muestras de protesta más visibles que ha vivido la categoría en los últimos años.

La inconformidad nació tras el nuevo reglamento

El origen de las protestas fue la publicación del nuevo Reglamento de Competencia de la Liga MX, cuyo artículo 35 establece que, a partir de la temporada 2026-2027, los clubes de Liga MX no descenderán y los equipos de la Liga de Expansión no podrán ascender, sin importar los resultados obtenidos en la cancha.

La medida provocó molestia entre diversos clubes y futbolistas del circuito de plata, quienes consideran que desaparece el principal incentivo competitivo de la categoría y limita el crecimiento deportivo de las instituciones.

Por ahora, la FMF optó únicamente por apercibir a los equipos que participaron en las protestas. Sin embargo, el mensaje fue contundente: cualquier nueva manifestación durante un partido podría traducirse en multas superiores a los 200 mil pesos, además de la posibilidad de perder el encuentro por reglamento.