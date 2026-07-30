El Bayern Múnich cumplió con su tradicional racha arrolladora de pretemporada al aplastar 15-0 al modesto FC Rottach-Egern, un club amateur de la octava división alemana. El festín de goles aconteció durante el cierre de su campamento de entrenamiento en la pintoresca localidad de Tegernsee.

Más allá del imponente marcador, la gran historia del día ocurrió al minuto 80 del compromiso. Debido a una lesión en el bando local y ante la falta de jugadores suplentes, Lukas Pätzold, de más de 50 años y tesorero oficial del Rottach-Egern, debutó sobre el terreno de juego.

Pätzold, quien además ejerce su cargo ad honorem y trabaja a tiempo completo como oficial de policía, cumplió el sueño de su vida al disputar los minutos finales frente a superestrellas de élite mundial como Joshua Kimmich y Joao Palhinha.

Los juveniles brillan bajo el mando de Vincent Kompany

El director técnico Vincent Kompany optó por alinear una plantilla mixta para dosificar las cargas físicas del plantel. En este escenario, los juveniles de la cantera bávara aprovecharon la oportunidad para mostrarse:

Arijon Ibrahimović comandó el ataque con desparpajo.

comandó el ataque con desparpajo. El talento de Felipe Chávez , Maycon Cardozo y Armindo Sieb brilló con luz propia.

, y brilló con luz propia. Cada uno de estos canteranos registró sendos dobletes en la portería rival, sellando la contundente victoria.

Historial de goleadas: Bayern Múnich vs. Rottach-Egern

Este enfrentamiento veraniego se ha transformado en un fenómeno viral de las redes sociales debido a la abismal diferencia de niveles entre ambas escuadras. Tras el resultado de hoy, el balance absoluto se sitúa en un global impresionante de 113 goles a favor y únicamente 4 en contra a lo largo de seis encuentros:

2006: FC Rottach-Egern 1 - 14 Bayern Múnich

FC Rottach-Egern 1 - 14 Bayern Múnich 2018: FC Rottach-Egern 2 - 20 Bayern Múnich

FC Rottach-Egern 2 - 20 Bayern Múnich 2019: FC Rottach-Egern 0 - 23 Bayern Múnich

FC Rottach-Egern 0 - 23 Bayern Múnich 2023: FC Rottach-Egern 0 - 27 Bayern Múnich

FC Rottach-Egern 0 - 27 Bayern Múnich 2024: FC Rottach-Egern 1 - 14 Bayern Múnich

FC Rottach-Egern 1 - 14 Bayern Múnich 2026: FC Rottach-Egern 0 - 15 Bayern Múnich

El modesto Rottach-Egern despidió su compromiso festivo anual exhausto, pero con la felicidad comunitaria de haber formado parte de una tarde que quedará grabada en la historia de la localidad.