El UAE Team se rinde ante Isaac del Toro: se ganó el respeto de todos

Isaac del Toro se ganó otro galardón fuera de los recorridos en el Tour de Francia 2026: el respeto dentro del UAE Team Emirates. El ciclista mexicano fue elogiado por su equipo, en el que enaltecieron su disponibilidad para ayudar a Tadej Pogacar y al equipo.

“Nos ha demostrado que es una buena persona, tiene buen corazón y que sabe trabajar en equipo antes de pedir, obviamente, el espacio que le corresponde por méritos propios. Se ha ganado el corazón de todo el mundo porque siendo un corredor capaz de estar con los mejores ha sido de ayudar a cualquier compañero antes de sí mismo y eso se ha ganado el respeto de todos los compañeros y a veces trabajando para otros, te das cuenta que tú puedes hacer lo mismo y estás haciendo algo para ellos. Entonces se ha ganado el corazón de todos por méritos propios”, indicó Joxean Fernández Matxin, jefe de equipo en UAE Team Emirates, en una entrevista con Claro Sports.

Isaac del Toro ganó el "maillot" blanco del Tour de Francia 2026 AFP

Isaac del Toro, de 22 años, superó al prodigio francés Paul Seixas (19 años) para hacerse con el tercer puesto general del Tour de Francia y del “maillot” blanco de la Clasificación de los Jóvenes.

“Lo que mejor le ha pasado a Isaac del Toro es que pudiendo ganar se ha puesto a disponibilidad de Tadej Pogacar, se ha puesto a disponibilidad de Juan Ayuso cuando estaba con nosotros, se ha puesto a disponibilidad de todos, sabiendo que él podía ganar”, agregó Matxin.

El Tour de Francia destacó la comunión entre Tadej Pogacar e Isaac del Toro AFP

La comunión que hubo entre Pogacar e Isaac del Toro se materializó en los podios. El originario de Ensenada, Baja California, fue el mejor gregario del esloveno y éste le respondió el favor en la penúltima etapa del Tour de Francia, cuando no realizó un ataque para esperar al mexicano y cruzar juntos la meta.

En el desarrollo del Tour de Francia 2026, Isaac del Toro subrayó que su objetivo era ayudar al equipo.

Tadej Pogacar ve a Isaac del Toro como su sucesor AFP

“La próxima generación se ve muy fuerte. Muchos otros corredores están subiendo muy fuertes, es un buen futuro para el ciclismo lo que viene en los próximos años”, consideró Pogacar en referencia al “Torito”.