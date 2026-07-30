México vs Venezuela, EN VIVO futbol varonil de Juegos Centroamericanos 2026
Detalles del partido entre México y Venezuela, en su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
¡¡¡SE SALVA VENEZUELA!!! Remate de cabeza que atajó Diego Ochoa
¡¡¡EXPULSIÓN!!! Marcos Maitán ve la la tarjeta roja por frenar una oportunidad manifiesta de gol de México
¡¡¡MÉXICO CERCA!!! Derechazo de Mateo Levy que pasa por encima del arco.
¡¡¡INICIA EL PRIMER TIEMPO!!!
En su último partido de preparación, la Selección Mexicana derrotó 1-0 al Atlante en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Mateo Levy fue el autor del gol
EL ONCE DE MÉXICO:
EL ONCE DE VENEZUELA:
Recuerda que el partido lo puedes ver EN VIVO a través del canal del youtube de Imagen TV. Da un clic aquí para ir.
El partido entre México y Venezuela se juega en el Estadio Cibao de República Dominicana
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre México y Venezuela, lo que marca su debut en el futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026!