Última Hora Impreso de hoy

México vs Venezuela, EN VIVO futbol varonil de Juegos Centroamericanos 2026

Detalles del partido entre México y Venezuela, en su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Por: Arturo López

¡No te pierdas toda la emoción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 por las pantallas de Imagen TV y en las redes sociales de Imagen Deportes!
Reproducir
¡No te pierdas toda la emoción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 por las pantallas de Imagen TV y en las redes sociales de Imagen Deportes!
México, Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
México
00
Venezuela
Venezuela, Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026
15'

¡¡¡SE SALVA VENEZUELA!!! Remate de cabeza que atajó Diego Ochoa

6'

¡¡¡EXPULSIÓN!!! Marcos Maitán ve la la tarjeta roja por frenar una oportunidad manifiesta de gol de México

1' 

¡¡¡MÉXICO CERCA!!! Derechazo de Mateo Levy que pasa por encima del arco.

¡¡¡INICIA EL PRIMER TIEMPO!!!

En su último partido de preparación, la Selección Mexicana derrotó 1-0 al Atlante en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Mateo Levy fue el autor del gol

EL ONCE DE MÉXICO:

EL ONCE DE VENEZUELA:

13:22 Hrs

Recuerda que el partido lo puedes ver EN VIVO a través del canal del youtube de Imagen TV. Da un clic aquí para ir.

El partido entre México y Venezuela se juega en el Estadio Cibao de República Dominicana

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre México y Venezuela, lo que marca su debut en el futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026!

Temas: