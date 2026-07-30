¡Adiós a los rizos! Cucurella sorprende con radical cambio de look

Marc Cucurella dejó temporalmente atrás una de las imágenes más reconocibles del futbol internacional. El lateral español sorprendió a sus seguidores al aparecer con el cabello completamente trenzado, despidiéndose por unos días de la voluminosa melena rizada que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera.

El nuevo estilo del campeón del mundo comenzó a circular mediante un video publicado en redes sociales, en el que se observa al futbolista sonriente mientras presume las decenas de trenzas que ahora recorren su cabeza.

La transformación llamó inmediatamente la atención debido a que Cucurella ha convertido sus rizos en una especie de sello personal dentro y fuera de la cancha. Su imagen quedó todavía más expuesta durante el Mundial 2026, torneo en el que fue una de las figuras de España durante la conquista del campeonato.

El defensor también mostró en el clip un nuevo tatuaje dedicado a Luis de la Fuente, entrenador que dirigió a la selección española durante el torneo mundialista y con quien levantó el título después de vencer a Argentina en la Final.

Las trenzas son solo temporales

Aunque la nueva apariencia parece completamente distinta, Marc Cucurella no se cortó el cabello. El futbolista únicamente acomodó sus rizos mediante trenzas, por lo que recuperará su melena habitual una vez que decida deshacerlas.

El cambio no pasó inadvertido entre los aficionados. Las imágenes del lateral español comenzaron a compartirse rápidamente y generaron comparaciones, comentarios y una gran cantidad de memes en distintas plataformas.

Uno de los más populares tuvo como protagonista al conocido gato con peluca rizada, personaje que suele utilizarse para hacer referencia al español. Los usuarios también lo modificaron con trenzas para imitar el nuevo aspecto del defensor.

Cucurella, ahora futbolista del Real Madrid, viene de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera después de proclamarse campeón del mundo con España. Además de su despliegue por la banda izquierda, el defensor se convirtió en uno de los jugadores más reconocidos del torneo por su personalidad y su característica cabellera.

Esta vez no necesitó realizar una barrida, mandar un centro o levantar un trofeo para apoderarse de las conversaciones. Le bastó cambiar sus tradicionales rizos por unas llamativas trenzas para volver a convertirse en tendencia en las redes sociales.