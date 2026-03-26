Turquía mantiene esperanzas de ir al Mundial 2026; vence a Rumania

La selección de Turquía está a un paso de clasificar al Mundial 2026, luego de vencer 1-0 a Rumania en la semifinal del Repechaje europeo que se disputó en el estadio del Besiktas, en Estambul.

Aunque pasaron apuros, lograron conservar la ventaja, gracias al tanto que firmó el lateral Ferdi Kadioglu al 53’, tras una asistencia de Arda Güler.

Ferdi Kadioglu marcó el único gol del partido Reuters

Previamente, Vincenzo Montella, técnico de Turquía, señaló que conocía bien a Mircea Lucescu, quien estaba familiarizado con su liga, por lo que pidió a sus jugadores dar el 100 por ciento para que puedan llegar al Mundial.

Turquía finalizó con un 62 por ciento de posesión del balón y con 15 disparos totales, por 6 de los rumanos.

Turquía está a un juego de volver a un Mundial Reuters

Ahora, Turquía se medirá al ganador de la serie entre Eslovaquia y Kosovo (aspira a su primer Mundial), el próximo martes 31 de marzo. El vencedor obtendrá su boleto al Mundial 2026 y conformará el Grupo D, donde ya se encuentran Estados Unidos, Paraguay y Australia.

La selección turca no participa en un Mundial desde Corea-Japón 2002, donde finalizó en tercer lugar. En la Eurocopa 2024, se quedaron en Cuartos de final.