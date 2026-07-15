¿Quién es Thomas Tuchel, el DT de Inglaterra responsable de la gran derrota ante Argentina?

Inglaterra había construido durante 60 minutos la actuación que sus aficionados esperaban en una semifinal del mundo. El gol de Anthony Gordon al 55' parecía abrir la puerta a la final. Pero en lugar de buscar el golpe definitivo, Thomas Tuchel decidió proteger la ventaja.

La decisión cambió el rumbo de la historia. Argentina encontró espacios, acumuló centros, ganó los duelos aéreos y terminó llevando a Inglaterra contra su propia portería. El equipo que había jugado con personalidad durante gran parte del encuentro terminó convertido en un bloque defensivo incapaz de sostener la presión.

La eliminación provocó una ola de críticas contra el entrenador alemán. En Inglaterra, una parte de los aficionados comenzó a pedir su salida al considerar que sus decisiones tácticas fueron responsables de una derrota que parecía evitable.

El reclamo principal apunta a un momento específico: después del 1-0. Todos los cambios realizados por Tuchel tuvieron una intención defensiva. La idea era cerrar espacios y resistir el último tramo del partido, pero el efecto fue que Inglaterra dejó de competir en campo rival y entregó la iniciativa a Argentina.

Tuchel defendió su lectura del partido y aseguró que sus modificaciones respondieron a lo que estaba ocurriendo dentro de la cancha.

Decidimos jugar con cinco defensas porque los espacios en el centro eran demasiado abiertos, ganaban todos los cabezazos, no paraban de centrar, así que queríamos ser fuertes en el juego aéreo, argumentó Tuchel.

El problema para Inglaterra fue que esa solución no consiguió detener el ataque argentino. Al contrario, aumentó la sensación de que el equipo había renunciado a buscar el segundo gol.

Justo después del gol de Anthony Gordon, sin sustituciones, concedimos demasiados centros. Intentamos ayudar a los jugadores, pero por supuesto la responsabilidad recae en el entrenador. Si las cosas no salen bien, es fácil decir que el entrenador se equivocó”.

¿Quién es Thomas Tuchel?

Thomas Tuchel llegó a la selección inglesa con una reputación construida en los escenarios más exigentes del futbol europeo.

El alemán, nacido en Krumbach en 1973, se convirtió en uno de los entrenadores más respetados de su generación gracias a su capacidad para preparar partidos de máxima presión, modificar sistemas y encontrar soluciones tácticas. Tuchel asumió como entrenador de la selección de Inglaterra el 1 de enero de 2025, después de que la Federación Inglesa de Futbol apostara por un técnico extranjero para intentar convertir a una de las generaciones más talentosas del país en un equipo campeón. El alemán llegó para reemplazar a Gareth Southgate, quien dejó el cargo tras la derrota ante España en la final de la Eurocopa 2024.

Su mayor logro llegó con Chelsea al conquistar la Champions League 2020–21 apenas unos meses después de asumir el cargo.

Antes había dirigido al Paris Saint-Germain , donde alcanzó una final de Champions League, y posteriormente pasó por el Bayern Munich.

Durante su etapa al frente de sus equipos, Thomas Tuchel dejó una huella marcada por el dominio táctico, la posesión del balón y la capacidad de potenciar a sus figuras.

Con el Chelsea (2021-2022), registró un promedio de 62.2% de posesión y 2.1 puntos por partido, cifras que reflejaron el control de sus equipos.

Thomas Tuchel en su etapa com entrenador del Chelsea

En el Bayern Múnich (2023-2024), aunque su ciclo terminó antes de lo esperado, fue el entrenador durante la temporada más productiva de Harry Kane en la Bundesliga. El delantero inglés alcanzó 36 goles en 32 partidos de liga, estableciendo una marca individual histórica en su primera campaña en Alemania.

Antes, con el Paris Saint-Germain (2018-2020), Tuchel vivió uno de los periodos más exitosos de la historia reciente del club. Alcanzó un porcentaje de victorias del 75.6%, el más alto registrado por un entrenador del PSG, conquistó dos títulos de la Ligue 1 y llevó al equipo francés hasta su primera final de la Liga de Campeones.

Su llegada a Inglaterra representó una apuesta diferente. Después de años de críticas por un futbol demasiado conservador en los grandes partidos, la federación buscó a un entrenador con experiencia internacional y capacidad para manejar vestidores llenos de estrellas.

Pero contra Argentina apareció una vieja discusión que ha acompañado a Inglaterra durante décadas ¿qué hacer cuando tiene la ventaja en un partido decisivo?

No creo que fuera un problema estructural”

Tuchel rechazó que Inglaterra haya cometido un error de planteamiento y aseguró que el partido ya había cambiado antes de sus movimientos.

El entrenador explicó que la presión argentina obligó a buscar soluciones defensivas.

Claro que queríamos marcar el segundo gol, pero no pudimos mantener la posesión. No creo que fuera un problema estructural. El partido cambió por completo antes de los cambios”.

Thomas Tuchel no se arrepiente de los movimientos que realizó- REUTERS

El alemán aceptó que las decisiones serán cuestionadas, pero recordó que esa es parte de la responsabilidad de dirigir a una selección como Inglaterra.

No hay problema, entiendo que se hable de esto, que hay muchísimos entrenadores que saben más. Tuve que tomar una decisión. Así analicé el partido y asumo la responsabilidad”.

La explicación no convenció a todos. Para sus críticos, el problema no fue defender. El problema fue hacerlo demasiado pronto y enviar un mensaje al rival de que Inglaterra ya sólo estaba sobreviviendo.

La sombra de Southgate vuelve a aparecer

La situación tiene un antecedente incómodo. Durante años, Gareth Southgate fue criticado por priorizar el control del partido y la seguridad defensiva sobre la búsqueda de la victoria, una situación similar a la de Tuchel.

Aunque Southgate llevó a Inglaterra a una semifinal mundialista y a una final de Eurocopa, una parte de los aficionados consideraba que al equipo le faltaba valentía en los momentos decisivos.

Tuchel llegó precisamente para cambiar esa percepción.

Por eso la derrota ante Argentina tiene un peso mayor. No sólo se perdió una semifinal. Apareció nuevamente la sensación de que Inglaterra, con una generación llena de talento, sigue sin encontrar la mentalidad necesaria para cerrar los partidos grandes.

Técnico Gareth Southgate fue criticado por denfensivo

No me arrepiento de nada”

A pesar de las críticas, Tuchel aseguró que mantendría las mismas decisiones.

No me arrepiento de nada, al menos por ahora. Estuvimos muy cerca, merecíamos ir ganando 1-0; jugamos uno de nuestros mejores partidos, quizás el mejor dadas las circunstancias”.

El entrenador también defendió el camino recorrido durante el torneo y destacó las dificultades que enfrentó el equipo.

Creo que vimos la mentalidad en cada partido; ganamos un grupo difícil; acumulamos muchos kilómetros de vuelo; jugamos en altitud; jugamos con diez hombres; jugamos bajo el calor. Superamos todos los obstáculos y hoy estuvimos muy cerca”.

Ahora Inglaterra tendrá que decidir qué significa esta eliminación. Porque el debate no es únicamente sobre una semifinal perdida. Es sobre si Tuchel es realmente el entrenador capaz de transformar una generación con jugadores como Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka y Harry Kane en una selección campeona.

El alemán pidió tiempo para analizar el torneo antes de sacar conclusiones.

Pero en Inglaterra el análisis ya comenzó. Y la primera pregunta no es sobre el futuro del equipo. Es sobre el futuro de Thomas Tuchel.

Los fans lo quieren fuera

La paciencia de los aficionados ingleses con Thomas Tuchel comenzó a agotarse después de la eliminación ante Argentina. En redes sociales apareció un clamor cada vez más fuerte de seguidores que cuestionaron sus decisiones tácticas y pidieron un cambio en el banquillo de la selección.

“¿Cómo puedes tener una generación con tantos talentos y jugar así cuando más importa? Tuchel perdió el partido desde el momento en que decidió retroceder”, escribió Mike Carrgiton un aficionado que depositó su frustración en X.

Otros seguidores fueron más contundentes y exigieron la salida del técnico alemán al sostener que “Inglaterra necesita un entrenador que ataque, no alguien que tenga miedo de ganar. Es hora de buscar otra dirección”.

El momento que más molestó a los aficionados fue la postura del equipo después de ponerse en ventaja. Con Inglaterra ganando 1-0, el conjunto de Tuchel cedió terreno y permitió que Argentina tomara el control del partido, una decisión que generó críticas por considerar que el equipo renunció al protagonismo.