Argentina remonta ante Inglaterra y avanza a la final del Mundial 2026
Argentina parecía contra las cuerdas, pero reaccionó en los minutos finales. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez le dieron la vuelta a Inglaterra y colocaron a la Albiceleste a 90 minutos de otro título
Casi cuatro décadas después del histórico duelo de México 1986, Argentina vuelve a vencer a Inglaterra en un partido que ya es un clásico de las Copas del Mundo
Argentina está de regreso en una final de Copa del Mundo. La campeona defensora sobrevivió a una semifinal llena de tensión ante Inglaterra y firmó una remontada espectacular por 2-1 para mantenerse con vida en la defensa de su corona.
El partido fue una batalla física desde el inicio. Inglaterra y Argentina protagonizaron una primera mitad cerrada, con pocas oportunidades de gol y un alto número de interrupciones. La presión, los duelos en el mediocampo y las faltas marcaron el ritmo de un encuentro donde los espacios fueron escasos.
La historia cambió en la segunda parte. Inglaterra golpeó primero con Anthony Gordon, quien apareció dentro del área para adelantar a los ingleses y poner contra las cuerdas a Argentina.
La reacción de la Albiceleste llegó en el momento más complicado. Enzo Fernández apareció con un disparo de larga distancia para igualar el marcador y devolverle la confianza al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Cuando parecía que el partido se encaminaba al tiempo extra, Lautaro Martínez apareció para completar la remontada y colocar el 2-1 definitivo.
Argentina resistió los minutos finales, cerró el partido con experiencia y consiguió una nueva oportunidad de pelear por el título mundial. Ahora enfrentará a España el domingo en Nueva York en una final que definirá al campeón del mundo.
Argentina regresa a la final de la Copa del Mundo para defender su corona el próximo domingo ante España en Nueva York.
El partido lo controla Argentina ante el nerviosismo de Inglaterra
El cuadro europeo se lanza al ataque con balonazos.
Lautaro Martínez pone adelante a Argentina en tiempo de compensación.
¿Y qué hará Inglaterra ahora que Tuchel ya ha incorporado a tantos jugadores defensivos?
Messi cargado sobre la derecha intenta desbordar.
Enzo Fernández empata el partido con disparo de larga distancia.
Después de que Pickford lo detuviera segundos antes, ¡ Fernández ha empatado el partido para Argentina con un disparo lejano!
Gareth Southgate mueve el banquillo para refrescar al equipo en los minutos finales y proteger la ventaja en el marcador.
Salen Declan Rice y Reece James.
Entran Dan Burn y Lewis O'Reilly.
Lionel Scaloni busca más presencia ofensiva en los minutos finales y apuesta por reforzar el ataque.
Sale Nicolás Tagliafico.
Entra Lautaro Martínez.
Morgan Rogers tenía opciones para continuar el contragolpe con un pase que podía dejar mejor posicionados a sus compañeros, pero decidió finalizar la jugada por su cuenta.
El atacante sacó un disparo tímido que no generó peligro y Argentina respira en un momento donde está volcada en busca del empate. Inglaterra deja escapar una ocasión para sentenciar la semifinal.
Nico González se pierde una gran oportunidad con un remate de cabeza que pasa a centímetros de la meta de Pickford
Un cabezazo de Mac Allister se estrella en el poste.
Lionel Scaloni mueve el banquillo en busca de una reacción inmediata y refresca al equipo para los minutos finales.
Salen Lisandro Martínez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina.
Ingresan Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul.
Argentina apuesta por más experiencia, presencia física y capacidad de recuperación para intentar encontrar el empate ante una Inglaterra que protege su ventaja.
Giuliano Simeone cometió cinco foules en el primer tiempo en el partido ante Inglaterra: el máximo para un jugador argentino en un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Intenso.
Sale Gordon e ingresa Ezri Konsa.
Argentina es mejor en el campo. El gol inglés provocó que el cuadro sudamericano se lance en ofensiva. Estuvo a centímetros de empatar el encuentro con un remate de Nico González.
Jordan Pickford se extiende para salvar la caída de su arco ante el remate de Nico González.
Argentina, alentados por la mayoría del estadio ataca por todos los flancos a Inglaterra. Los europeos se repliegan.
El defensor inglés aparece en el momento justo para salvar a su equipo.
Nicolás González había prolongado el balón dentro del área y Nicolás Tagliafico se preparaba para rematar prácticamente a bocajarro, pero Stones se lanzó con valentía para meter la cabeza y desviar la pelota antes del disparo.
Sale Paredes e ingresa Nico González.
La campeona del mundo adelanta líneas en busca del empate y comienza a asumir más riesgos en ataque.
Lionel Messi y compañía intentan acelerar el ritmo del partido, con mayor presencia cerca del área inglesa. El equipo de Lionel Scaloni necesita encontrar una respuesta inmediata antes de que Inglaterra pueda controlar el cierre del encuentro con la ventaja en el marcador.
La jugada defensiva del lateral del Tottenham vale casi tanto como el gol para Inglaterra.
Giuliano Simeone había conseguido entrar al área con peligro y parecía listo para generar una ocasión clara, pero Spence apareció con una entrada deslizante perfecta para arrebatarle el balón y cortar el avance argentino.
El defensor inglés celebró el quite con una intensidad enorme, incluso más efusivo que el festejo del gol. Y no es para menos: su intervención evitó el empate y mantiene a Inglaterra con ventaja en una semifinal que se juega al límite.
Gordon adelanta a Inglaterra
La jugada del gol nace desde la inteligencia de Harry Kane, quien volvió a retroceder unos metros para participar en la construcción. El delantero encontró a Declan Rice, que rápidamente abrió la pelota hacia la banda derecha para Morgan Rogers.
El extremo levantó un centro perfecto con la pierna derecha al área pequeña, donde Anthony Gordon apareció con una gran carrera para anticiparse a la defensa argentina y empujar el balón al fondo de la red desde corta distancia.
Inglaterra rompe el equilibrio de una semifinal que había sido una batalla física y ahora obliga a Argentina a asumir mayores riesgos.
Lionel Messi no tuvo su mejor primera mitad en cuanto a la conservación del balón. El capitán argentino perdió la posesión en 15 ocasiones durante los primeros 45 minutos, su cifra más alta en una primera parte de un partido de un gran torneo internacional desde 2018.
Inglaterra ha logrado incomodarlo con una presión constante y una defensa cercana, obligando a Messi a recibir lejos del área y a arriesgar más de lo habitual en sus intentos de generar peligro.
Christian Romero corta una jugada inglesa en medio campo y es amonestado.
Bellingham aparece en labores defensivas y realiza un gran esfuerzo para frenar el avance de Lionel Messi. El mediocampista inglés retrocede con velocidad, encierra al argentino y consigue cortar una jugada que amenazaba con generar peligro para Inglaterra.
En un par de ocasiones, los actuales campeones del Mundo, inquietaron la puerta de Jordan Pickford.
El meta inglés dio un manotazo salvador al disparo de Julián Álvarez.
Inglaterra toca el esférico y comienza la parte complementaria de la segunda semifinal de la Copa del Mundo 2026.
A sus 39 años y 21 días, Lionel Messi se convirtió en el jugador de campo más veterano en disputar una semifinal de la Copa Mundial de la FIFA.
El capitán argentino sigue ampliando su legado en el torneo y suma un nuevo registro histórico en una tarde donde busca llevar a Argentina nuevamente a una final mundialista
Inglaterra y Argentina se marchan al descanso con un empate sin goles en una semifinal del Mundial 2026 marcada por la intensidad, el roce físico y la falta de espacios.
El duelo comenzó con mucha precaución entre la campeona defensora y una selección inglesa que buscó contener los ataques argentinos. El primer disparo llegó hasta el minuto 32, obra de John Stones, convirtiéndose en el remate más tardío registrado en un partido de Copa del Mundo desde que existen datos.
La batalla en el mediocampo ha sido el sello de los primeros 45 minutos. Las interrupciones constantes y las 19 faltas cometidas reflejan un encuentro cerrado, con disputas al límite y momentos de tensión entre ambos equipos. Inglaterra parece sentirse más cómoda con el paso del tiempo, mientras Argentina apuesta por sostener su intensidad física.
Se agregan tres minutos en un partido muy trabado.
Inglaterra sólo ha perdido dos de sus 14 partidos internacionales contra Argentina, ganando seis y empatando los otros seis.
Lisandro Martínez recibe amarilla por falta en medio campo. Lisandro frena un contragolpe llevado por Rogers y se lleva la tarjeta.
Un auténtico misil desde larga distancia que salió de los pies de Enzo. El disparo llevaba potencia y dirección, pero el balón pasó rozando el travesaño inglés.
Lionel Messi condujo el balón y es bajado por Anderson que se hace merecedor del primer tarjetón preventivo.
Nueva decisión polémica de Iván Barton Elfath. En esta ocasión, Enzo Fernández derribó a Jude Bellingham cuando el mediocampista inglés intentaba avanzar hacia el área argentina.
La jugada generó reclamos de los ingleses, que pedían una amonestación para el argentino. En la interpretación de varios, esta era una falta táctica que merecía tarjeta amarilla, especialmente porque Fernández ya había acumulado acciones al límite.
El partido sigue atrapado en una batalla física. Cada balón dividido se juega como si fuera el último y las faltas empiezan a marcar el ritmo del encuentro. Argentina está ganando muchos duelos individuales, con una presión intensa y una actitud de máxima concentración, pero queda la duda de si podrá sostener este nivel de desgaste durante los 90 minutos.
Leandro Paredes tiene un doble objetivo en esta semifinal: darle salida limpia al balón desde el mediocampo y desgastar a Jude Bellingham con una marca física e intensa, acompañada de presión constante para sacarlo de ritmo.
Los ingleses controlan la posesión, aunque cada intento por salir jugando se encuentra con una presión agresiva de la Albiceleste. El equipo de Lionel Scaloni incomoda cada recepción y obliga a Inglaterra a jugar bajo una presión constante.
Las seis victorias de Argentina en el Mundial de 2026 representan su racha de triunfos más larga en la historia del torneo. En cada uno de sus últimos cuatro partidos, también han marcado exactamente tres goles.
Simeone logra un tiro de esquina luego de una falta que cobró Messi.
El partido se juega con un ritmo frenético, pero las oportunidades escasean. Las constantes faltas y las disputas en la mitad de la cancha impiden que alguno de los dos equipos encuentre continuidad con el balón.
Enzo Fernández vuelve a aparecer con una cobertura impecable. El mediocampista argentino frena el avance de Djed Spence, uno de los jugadores más insistentes de Inglaterra en el arranque del partido.
Este partido representará su sexta semifinal de la Copa del Mundo, y Argentina ha superado cada una de sus cinco eliminatorias anteriores en esta fase del torneo, lo que supone el mayor porcentaje de éxito del 100% en la historia de la competición.
Enzo Fernández lee a la perfección la jugada y se barre en la frontal del área para bloquear el disparo de Anthony Gordon. Providencial intervención del mediocampista argentino para evitar el peligro.
Hasta el momento el partido tiene 12 faltas que han provocado que el partido no fluya.
Argentina busca su cuarta corona mundial. Sólo Brasil, con cinco títulos, y Alemania e Italia, con cuatro cada uno, superan a la Albiceleste en el palmarés de la Copa del Mundo. El más reciente campeonato argentino llegó en Qatar 2022, tras vencer a Francia en una inolvidable final decidida en penales.
Reece James llega tarde sobre Nicolás Tagliafico y comete falta. Argentina aprovecha para cortar el ritmo del partido y adelantar líneas.
Morgan Rogers desborda por la banda y supera a Nicolás Tagliafico. El inglés envía un centro raso al corazón del área, pero Alexis Mac Allister aparece a tiempo para desviar el balón y conceder tiro de esquina.
Lionel Scaloni está a 90 minutos de hacer historia. Si Argentina avanza a la final, se convertirá en el segundo técnico argentino en dirigir dos finales de la Copa del Mundo, después de Carlos Salvador Bilardo (1986 y 1990).
Inglaterra monopoliza la posesión en los primeros minutos. Los dirigidos por Thomas Tuchel intentan abrir la cancha con cambios de orientación y buscan profundidad por los extremos para romper el orden defensivo de Argentina.
Los miles de aficionados dentro del Atlanta Stadium se hacen sentir con cánticos. Durante le himno nacional de Inglaterra, no dejaron de cantar "el que no salte es un inglés"
Los Tres Leones alcanzan su cuarta semifinal entre Mundiales y Eurocopas desde 2018. Antes de ese año, sólo habían llegado a cuatro en toda su historia.
¡Rueda el balón en Atlanta! Argentina e Inglaterra comienzan la semifinal del Mundial 2026.
Jude Bellingham llevó a Inglaterra a las semifinales con un doblete frente a Noruega en los cuartos de final. El mediocampista llega como el jugador más determinante de los ingleses.
Se celebran la ceremonia de los himnos nacionales con un gran ambiente en Atlanta.
El duelo más recordado entre ambas selecciones dejó la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" de Diego Maradona. Argentina ganó 2-1 y terminó conquistando el título.
Argentina e Inglaterra se han enfrentado cinco veces en Copas del Mundo. El balance es de dos victorias por lado y un empate que la Albiceleste ganó en penales en Francia 1998.