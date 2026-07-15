Argentina remonta ante Inglaterra y avanza a la final del Mundial 2026

F Argentina no tiene techo

Argentina está de regreso en una final de Copa del Mundo. La campeona defensora sobrevivió a una semifinal llena de tensión ante Inglaterra y firmó una remontada espectacular por 2-1 para mantenerse con vida en la defensa de su corona.

El partido fue una batalla física desde el inicio. Inglaterra y Argentina protagonizaron una primera mitad cerrada, con pocas oportunidades de gol y un alto número de interrupciones. La presión, los duelos en el mediocampo y las faltas marcaron el ritmo de un encuentro donde los espacios fueron escasos.

La historia cambió en la segunda parte. Inglaterra golpeó primero con Anthony Gordon, quien apareció dentro del área para adelantar a los ingleses y poner contra las cuerdas a Argentina.

La reacción de la Albiceleste llegó en el momento más complicado. Enzo Fernández apareció con un disparo de larga distancia para igualar el marcador y devolverle la confianza al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Cuando parecía que el partido se encaminaba al tiempo extra, Lautaro Martínez apareció para completar la remontada y colocar el 2-1 definitivo.

Argentina resistió los minutos finales, cerró el partido con experiencia y consiguió una nueva oportunidad de pelear por el título mundial. Ahora enfrentará a España el domingo en Nueva York en una final que definirá al campeón del mundo.