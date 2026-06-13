Triunfo estelar del legendario Tiger Mask en la Arena México

Tiger Mask, luchador legendario de Japón, inició su gira del adiós en México. En la batalla estelar del Viernes Espectacular en la Catedral de la Lucha Libre, el nipón se llevó el triunfo, acompañado de Komander y Neón. Los técnicos vencieron a Black Tiger, Último Guerrero y Bárbaro Cavernario.

Hace unos días, la nueva versión de Black Tiger (antes Magnus) reveló que de tanta admiración, nació el odio hacia el japonés. “Llegó el tiempo de mostrarle por qué soy el mejor Black Tiger de todos los tiempos”. El mexicano debutó un 12 de febrero 2024, en un Match relámpago contra Tiger Mask en una Fantasticamanía en Japón.

Tiger Mask esquivó la “Niebla verde” de Black Tiger Foto: CMLL

En la función de este viernes, Black Tiger se vio las caras con el que dijo, el mejor peso Jr de todos los tiempos. Sin embargo, la experiencia del japonés se impuso, a pesar del dominio de los rudos.

Tiger Mask esquivó la “Niebla verde” de Black Tiger para después someterlo con un “Tiger Bomb”.

Tiger Mask tendrá varias luchas en México, como en la Arena Coliseo, domingo en la Arena México y su lucha final en nuestro territorio, será el próximo viernes 19 de junio de 2026.

En la batalla semifinal, The Beast Mortos y Sammy Guevara sumaron una defensa del Campeonato Mundial de Parejas de Ring Of Honor, luego de vencer a los mexicanos Villano III Jr e Hijo del Villano III.

En un ‘Match Relámpago’ que tuvo una dosis emotiva cuando el público coreó el “Cielito Lindo” en la Arena México, Titán se llevó el triunfo sobre el japonés Yutani, cuando quedaban más de 30 segundos para que terminaran los 10 minutos del combate.

Las Amazonas también estuvieron presentes en el cartel de la Arena México. Thunder Rosa, Lluvia y La Jarochita, cayeron ante Persephone, Keyra y Olympia.

Por su parte, los llamados “Viajeros del Tiempo”, tercia integrada por Valiente Junior, Futuro y Max Star, se llevaron la victoria ante “La Fuerza Poblana”, integrada por Stigma, Arkalis y Rayo Metálico.

En la lucha inicial, Hijo del Pantera y Pantera Jr fueron derrotados por Vegas Depredador y Raider.