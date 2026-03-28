Una noche de euforia en la Arena México

La Arena México vivió un momento de éxtasis con el triunfo de Atlantis Jr, Esfinge y Neón, sobre Ángel de Oro, Niebla Roja y Soberano Jr. La Catedral de la Lucha Libre vivió otro lleno en la función del Viernes Espectacular del CMLL.

Soberano Jr pudo contener a Atlantis Jr con un tornillo y toque de espaldas, pero el momento cumbre llegó cuando Neón venció a Niebla Roja con unas patadas en cascada y toque de espaldas.

Espectacular vuelo de Neón Foto: CMLL

Black Tiger (antes Magnus) tuvo una presentación triunfal, al lado de Averno, quienes enfrentaron a Templario y Flip Gordon.

En la primera caída, Black Tiger y Averno se la llevaron, los técnicos reaccionaron para igualar las acciones en la segunda caída. En el episodio final, Templario se destacó por su agilidad, pero Black Tiger venció a Flip Gordon con espaldas planas.

Magnus se presentó de manera triunfal como Black Tiger Foto: CMLL

Marcela, Zeuxis y Skadi se midieron ante India Sioux, Olympia y Princesa Sugehit; estas últimas se llevaron la primera caída. En la segunda, Marcela dominó a Sugehit y en la definitiva, se reinvirtieron las cosas.

Futuro, Max Star y Valiente Jr vencieron a Coyote, Pólvora y Cobarde Jr. Los técnicos se lucieron con cada ejecución.

Infarto, Crixus y El Estudiante cayeron ante Tornado, Rey Pegasus y Magia Blanca, este último salió lesionado tras tremendo golpe que se llevó fuera del ring; posteriormente, en redes sociales informó que sólo fue el impacto y está bien de salud.

En la batalla inicial en la Arena México, Vigia y Blue Shark se impusieron ante Sangre Imperial.