El Tri ya está en el nuevo Azteca: El 'Vasco' y sus pupilos reconocen el césped híbrido del Estadio Banorte

El misticismo del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, volvió a sentirse este viernes. La Selección Mexicana de Futbol, bajo el mando de Javier 'Vasco' Aguirre, realizó el reconocimiento oficial de la cancha tras la profunda remodelación que mantuvo al inmueble cerrado para transformarlo en una sede de élite para el Mundial 2026.

Los seleccionados nacionales arribaron por la tarde al coloso de la calzada de Tlalpan para su primera sesión de entrenamiento en la nueva superficie híbrida. Este sistema de vanguardia, que combina pasto natural con fibras sintéticas de alta resistencia, fue diseñado para ofrecer una durabilidad superior y un drenaje impecable, garantizando condiciones óptimas de juego incluso bajo las tormentas veraniegas de la capital.

Sorpresa en el vestidor nacional

Mediante un video difundido en las redes oficiales del Tricolor, se pudo observar el asombro de los jugadores al pisar el terreno de juego. Figuras como Álvaro Fidalgo, Israel Reyes y Armando "La Hormiga" González no ocultaron su sorpresa ante la magnitud de las mejoras estructurales y la calidad del césped.

La reacción de los futbolistas ha hecho eco en una afición que cuenta las horas para ver al combinado nacional de regreso en su casa histórica. El reconocimiento no solo sirvió para ajustar detalles tácticos ante el equipo de Portugal, sino para que el plantel se familiarice con el que será el escenario del partido inaugural de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio, cuando México se enfrente a Sudáfrica.

Un ensayo general hacia el 2026

La superficie híbrida es una de las mayores apuestas de la administración del estadio para cumplir con las exigentes normativas de la FIFA. Al permitir una mayor frecuencia de uso sin degradar la calidad del campo, el Estadio Banorte se posiciona como uno de los estadios más modernos del continente.

Con el reconocimiento de cancha concluido, todo queda listo para que este sábado a las 19:00 horas el balón vuelva a rodar de forma oficial. El duelo ante la escuadra lusitana será la prueba de fuego definitiva para la logística del inmueble y el rendimiento del nuevo césped antes de la gran cita mundialista.