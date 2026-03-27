"Es una doble ilusión": Álvaro Fidalgo se sincera previo a su debut con México

Álvaro Fidalgo fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana y podría tener sus primeros minutos vestido de verde -aunque estrenando la playera blanca- este sábado 28 de marzo frente a Portugal en el Estadio Azteca: “Es doble emoción”.

Rememorando el día en el que vio su convocatoria a Selección Mexicana, Fidalgo aseguró que la sensación de por fin ser llamado por Javier Aguirre fue total cuando existió la confirmación, dejando atrás los trascendidos y todo lo que se hablaba desde meses atrás:

Me dio una especie de nervio, todo este tiempo lo decía, yo muchas veces lo pensaba, fue muy recurrente y por fin se confirmó. Contento por esa parte”.

Álvaro Fidalgo podría debutar con la Selección Mexicana este sábado 28 de marzo. Foto: Captura de pantalla

Dejando al América y recalando en el Betis de España, Álvaro Fidalgo cayó con el pie derecho en el conjunto andaluz y aseguró que el trabajo realizado le terminó beneficiando para ser considerado por El Vasco para enfrentarse a Portugal y Bélgica:

En estos últimos tiempos lo pensaba mucho más, intenté hacer las cosas bien para que se pudiera dar. Cuando vi la convocatoria, caí en realidad en todo”.

Con mensajes de amigos y llamadas de familiares, Álvaro Fidalgo confirmó que fue llamado al Tri, por lo que tras conseguir su boleto a Cuartos de Final con el Betis fue una plenitud total:

Me enteré unos minutos después de Europa League. Al terminar tenía el teléfono echando humo y fue un momento especial por la convocatoria y por el boleto a Cuartos de Final”.

Finalmente, debutar con la Selección Mexicana y en el Estadio Azteca -donde alzó dos títulos de Liga MX- y se convirtió en uno de los más aclamados semana a semana, llevan al Maguito a soñar con esos primeros minutos vistiendo la playera del Tri, sin embargo, fue enfático en que toda decisión recae en Javier Aguirre:

Es doble emoción porque es el Azteca, le tengo un cariño especial como todo mundo sabe. Puede ser uno de los momentos más importantes de mi vida. Ojalá se dé, sería genial”, concluyó el futbolista mexicano que lucirá el 19 con el Tri en esta Fecha FIFA.

BFG