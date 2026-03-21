Guillermo Ochoa celebra su regreso al Tri y levanta la mano rumbo al Mundial 2026

Guillermo Ochoa está de vuelta en la Selección Mexicana y no dejó pasar el momento. El arquero del AEL Limassol reaccionó con un mensaje cargado de identidad y compromiso tras confirmarse su convocatoria para los duelos ante Portugal y Bélgica, en una fecha FIFA que comienza a perfilar decisiones rumbo al Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, Ochoa compartió una imagen de una playera rosa de la Selección Mexicana, con su tradicional número 13, acompañada de un mensaje claro: “Un orgullo representar a mi país. Siempre es especial volver, con la misma ilusión y el mismo compromiso de darlo todo por estos colores”. Una declaración que refleja no solo emoción, sino también la intención de seguir compitiendo por un lugar.

El regreso del guardameta se da después de más de seis meses fuera del combinado nacional, un periodo en el que la portería del Tri comenzó a tener nuevos protagonistas. Sin embargo, la experiencia de Ochoa, con múltiples procesos mundialistas, lo vuelve a colocar en la conversación en un momento clave del ciclo.

Aun así, su presencia no garantiza nada. La pelea por la titularidad está abierta y tendrá competencia directa con Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo, quienes han tenido mayor continuidad reciente. El cuerpo técnico encabezado por Jaime Lozano aprovechará estos partidos para evaluar rendimientos y definir jerarquías en una de las posiciones más sensibles del equipo.

El primer examen será el 28 de marzo ante Portugal, en el Estadio Azteca, un duelo que genera alta expectativa por el nivel del rival, aunque con la baja confirmada de Cristiano Ronaldo, quien no fue convocado por lesión. Aun sin su máxima figura, el equipo europeo mantiene una base de jugadores en ligas top que exigirá al máximo al conjunto mexicano.

Posteriormente, el 31 de marzo, México viajará a Chicago para enfrentar a Bélgica en el Soldier Field, otro rival de peso que llega con paso firme tras clasificar invicto a la próxima Copa del Mundo. Dos partidos que no solo medirán el nivel del equipo, sino que también servirán como vitrina para definir quiénes estarán en la lista final.

En ese escenario, Guillermo Ochoa no solo vuelve, sino que vuelve a competir. Y a sus 39 años, el histórico arquero mexicano sabe que cada convocatoria puede ser decisiva en su objetivo de mantenerse vigente y pelear por lo que sería una nueva presencia mundialista con la Selección Mexicana.