Raúl Jiménez llega a México como el rey de los penales en la Premier League

El delantero de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, aterrizó en la Ciudad de México con la etiqueta de figura absoluta y un récord histórico bajo el brazo. El atacante azteca reportó de inmediato a la concentración comandada por el estratega Javier Aguirre, con la mirada puesta en los vibrantes duelos internacionales frente a las escuadras de Portugal y Bélgica. El artillero nacional pisó territorio mexicano viviendo uno de los capítulos más brillantes de su carrera en el futbol europeo, asumiendo el rol de líder ofensivo para la esperada reinauguración del Estadio Azteca.

Jiménez anotó el tercer tanto con la marca de la casa. REUTERS

EL REY ABSOLUTO DE LOS PENALES EN LA PREMIER LEAGUE

La llegada del atacante del Fulham desató la euforia entre los aficionados, especialmente después de su reciente exhibición en la jornada 31 del campeonato inglés. Raúl Jiménez marcó un golazo desde los once pasos en el duro compromiso contra el Burnley, un tanto que lo catapultó directamente a los libros de historia. Con esta anotación impecable, el canterano americanista alcanzó la asombrosa cifra de 14 penales consecutivos sin fallar, una marca espectacular que lo consagra oficialmente como el mejor cobrador en la historia de la Premier League.

Raul Jimenez dedicó su penal anotado a la memoria de su padre recién fallecido. Reuters

Su asombrosa precisión y sangre fría destrozaron los registros de verdaderas leyendas internacionales. El goleador mexicano superó la marca del marfileño Yaya Touré, quien logró 11 cobros acertados en fila durante su época dorada con el Manchester City, y dejó todavía más atrás al búlgaro Dimitar Berbatov, dueño de nueve anotaciones consecutivas. Junto al letal delantero también arribó durante la madrugada capitalina el pilar de la zaga tricolor, Johan Vásquez. El defensa central y capitán del Genoa voló desde Madrid para unirse al grupo de convocados y fortalecer el esquema táctico del 'Vasco' Aguirre.

EL REGRESO DE OCHOA Y LOS NUEVOS ROSTROS DEL TRI

La concentración nacional también atestiguó regresos sorpresivos y llegadas adelantadas. El experimentado guardameta Guillermo Ochoa pisó el Centro de Alto Rendimiento un día antes de lo previsto. Al quedar fuera de la convocatoria del Limassol de Chipre para el partido del fin de semana, el histórico portero anticipó su vuelo para pelear a muerte por la titularidad. Tras su prolongada ausencia desde la Copa Oro 2025, el arquero competirá directamente contra Carlos Acevedo y Raúl 'Tala' Rangel, manteniendo vivo su sueño de disputar una sexta Copa del Mundo.

'Tala' Rangel y Guillermo Ochoa en un calentamiento. Mexsport

Por otro lado, la expectación crece de cara al próximo martes 24 de marzo, fecha límite para que el seleccionador cuente con su arsenal completo. El cuerpo técnico aguarda con ansias la incorporación del mediocampista Álvaro Fidalgo, quien volará desde España tras cumplir sus compromisos con el Betis. El talentoso volante naturalizado recibe así su primer llamado tras conseguir la autorización oficial de la FIFA, prometiendo revolucionar el medio campo azteca. Junto a él, también se espera el aterrizaje de Obed Vargas, la joven promesa del Atlético de Madrid, completando así un plantel lleno de talento que buscará imponer condiciones en esta exigente Fecha FIFA.