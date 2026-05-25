La tremenda burla de Cruz Azul por los 15 años sin título de Pumas

En una Final vibrante disputada en el Estadio Olímpico Universitario, Cruz Azul se proclamó campeón del Clausura 2026 al vencer 2-1 a Pumas.

La Máquina alcanzó su décima estrella bajo la dirección interina de Joel Huiqui, completando una campaña invicta en la Liguilla, superando a Chivas en Semifinales y cerrando con broche de oro en casa rival.

Cruz Azul logró su décimo campeonato en el Clausura 2026. REUTERS

La celebración celeste en Ciudad Universitaria marcó el fin de una sequía de siete años para el club y consolidó su dominio en esta final de clásicos universitarios.

CruzAzulito se burla de Pumas por los 15 años sin título

La cuenta oficial de Cruz Azulito, la mascota del club cementero, no dejó pasar la oportunidad y publicó un tuit burlón aludiendo directamente a la larga sequía de Pumas, que ya cumple 15 años sin levantar un título de Liga MX.

La publicación contó con el mensaje “Inviten al festejo”, sumando una fotografía con la mascota y un vestido de XV años, más la leyenda “Tiempo de Vals”.

Este gesto generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde seguidores de Cruz Azul la completaron con memes y burlas para el equipo Universitario.

Caso contrario para la afición auriazul, quien no lo tomó de buena manera y se sintieron ofendidos por este tipo de imágenes.

Joel Huiqui logró dos marcas importantes con su primer campeonato con Cruz Azul. REUTERS

Pumas cumple 15 años sin títulos

Hace pocos días se cumplieron 15 años desde el último título de Pumas, obtenido en el Clausura 2011. El equipo auriazul llegó a esta Final con la ilusión de romper la larga sequía ante su público, en un escenario donde soñaban con la fiesta grande en el Estadio Olímpico.

Sin embargo, la derrota de último minuto ante Cruz Azul truncó ese anhelo. La oportunidad estaba ahí, pero la efectividad celeste y un Rotondi inspirado sellaron su destino, dejando a la afición universitaria con un sabor agridulce y la cuenta regresiva de los 15 años intacta.