Claudia Sheinbaum confirma que México alojará a la selección de Irán en el Mundial

A tres semanas del arranque del Mundial 2026, la tensión militar entre Estados Unidos e Irán sigue afectando a la selección asiática quienes, tras diversas negociaciones con la FIFA han llegado a un acuerdo para establecer su campamento en México, esto a pesar de que sus partidos se realizarán en el vecino país del norte.

Ante esta crisis, México se ha convertido en el puente logístico para resolver un problema que ha tenido como posibilidad la ausencia del equipo de Irán. Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum oficializó que el Gobierno Federal dio luz verde para que la Selección de Irán establezca su campamento base en territorio nacional y pernocte en el país, luego de que las autoridades de Estados Unidos se negaran a brindarles alojamiento en su territorio.

Aunque Irán disputará la totalidad de sus compromisos de la fase de grupos en sedes estadounidenses (Inglewood y Seattle), la obtención de visados y la seguridad de la delegación se habían convertido en un auténtico laberinto, al grado de que el gobierno de Estados Unidos parecía no poder garantizar la seguridad de la escuadra en su territorio.

Esto llevó a pedir a Irán a la FIFA que cambiara la sede de sus partidos a México al considerar que no tendrían las condiciones de seguridad en Estados Unidos, pero el organismo de Gianni Infantino se negó a tal pedido. La situación ha sido criticada por diversas organizaciones quienes consideran que la FIFA se rinde ante el dinero y no aplicó el mismo rigor que sí tuvo contra Rusia tras su invasión a Ucrania.

La postura de Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia de prensa mañanera, Claudia Sheinbaum detalló este acuerdo humanitario y deportivo, dejando en claro que la política exterior de México no interferirá con el desarrollo de la justa deportiva más importante del planeta.

“Estados Unidos no quiere que la Selección Iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos, pero sí van a jugar los tres partidos allá. Entonces nos preguntó: ¿Pueden pernoctar en México? Y dijimos: sí, sin problema”, reveló desde el Palacio Nacional.

Para resolver el intrincado esquema de traslados sin desgastar físicamente a los futbolistas, se ha optado por una estrategia geográfica clave situándose en Tijuana. Originalmente su sede estaba pensada en Arizona.

“Están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos, entonces nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México”, aclaró la presidenta.

La logística final para garantizar la seguridad ya se encuentra en marcha bajo la supervición de Gabriela Cuevas, responsable del Mundial por parte de México.