“Te damos chance por tu familia”: Aficionada denuncia ataque en la final de Pumas y Cruz Azul

La derrota de los Pumas de la UNAM en la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul no sentó bien en todos los aficionados y, mientras algunos aceptaron el resultado hubo otros que intentaron tomar un camino diferente para sacar de su sistema su frustración por el marcador adverso 2-1 de un equipo que llegó al partido clave como líderes del torneo regular.

La usuaria Danna Cervantes, quien se identifica en sus redes sociales como parte del equipo de TUDN, expuso en un posteo en la red social X las complicaciones que vivió a lado de su familia al visitar el Estadio Olímpico Universitario.

Según su relato, el altercado comenzó de forma imprevista mientras caminaban de regreso a casa: “Saliendo del estadio, mi papá traía una playera (es aficionado de Cruz Azul). Veníamos riéndonos del momento, platicando y procesando todo, muy en nuestro rollo, cuando un aficionado de Pumas se le acercó y le gritó que se quitara la playera”, relató.

Un llamado a no normalizar la hostilidad en el futbol mexicano

El incidente escaló rápidamente cuando más sujetos se sumaron para amedrentar a su padre, lo cual ella describió como un momento que la paralizó.

“Entre varios aficionados de Pumas acorralaron a mi papá. Mi mamá y yo jalamos a mi hermana menor, asustadas gritando que lo dejaran en paz, el miedo te bloquea. En eso llega uno del fondo y fue directo a darle un rodillazo a mi papá. Él lo alcanzó a esquivar”.

La violencia en el futbol mexicano se detuvo únicamente cuando los barristas se percataron de la presencia de las menores y la madre. Fue en ese momento cuando una frase calmó todo, pero en opinión de la comunicadora eso evaluó que los problemas hubieran escalado en caso de que su padre no hubiera estado acompañado, por lo que se mostró preocupada por la forma en que se podría estar normalizando la violencia.

“De pronto, uno de ellos nos vio y le gritó a los demás ‘déjenlo, ahí trae a su familia’. Y le dijeron ‘te vamos a dar chance solo por que traes a tu familia’”, expuso Cervantes.

“No hay que normalizar la violencia al grado de no poder utilizar una playera de algún equipo (sea el que sea) por miedo a ser golpeado o cosas peores. Pero, repito ¿de verdad es necesario ir en familia para salir vivo y sano de ahí?”.