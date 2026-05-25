Nathan Silva minimiza polémica por tocar el trofeo antes de la final

Aún con el rostro desencajado, Nathan Silva restó importancia a la polémica generada por tocar el trofeo durante el día de medios previo a la final y aseguró que no cree en supersticiones, luego de que él mismo decidiera tocar el título antes del partido.

El defensa brasileño fue uno de los futbolistas de Pumas que acudieron a cantera para romper filas apenas unas horas después de perder la final frente a Cruz Azul, en un ambiente marcado por la frustración y el golpe anímico que dejó la derrota.

Yo no me preocupo por eso, no confío en eso. Yo confío en el trabajo, confío en el esfuerzo, no tengo nada que decir”, señaló el central auriazul.

Silva también habló sobre cómo encontró a Efraín Juárez tras la derrota, reconociendo que quedó afectado por el resultado, al igual que el resto del grupo.

“Ayer habló en el vestuario, pocas palabras. Está muy triste, también muy para abajo como todos nosotros, toda la afición también, y a darle para que en el próximo torneo nosotros consigamos nuestro objetivo”.

Además, el central aprovechó para enviar un mensaje a la afición de Pumas y agradecer el apoyo recibido durante el torneo.

“No salió como queríamos, pero ahora hay que seguir, tenemos que seguir y mirar la próxima temporada. Agradecerle a toda la afición que nos apoyó, que estuvieron con nosotros en los momentos malos y buenos. A seguir soñando porque nos preparamos mucho para estos momentos y en la próxima tenemos que salir a ganar”.