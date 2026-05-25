Huijsen 'explota' tras no ser convocado por España al Mundial

Luis de la Fuente presentó la lista definitiva de España para el Mundial 2026, y lo hizo con varias ausencias que han generado sorpresa y debate en el futbol español.

Jugadores que parecían fijos o con opciones reales se quedaron fuera, entre ellos el joven central del Real Madrid, Dean Huijsen, quien había sido internacional y generaba expectativas por su proyección.

Huijsen en un partido con el Real Madrid Instagram

Ausencias como la de Huijsen, junto a otras sorpresas, han marcado un anuncio que ya genera opiniones divididas en la prensa y entre los aficionados.

La reacción de Huijsen tras quedarse fuera del Mundial

Dean Huijsen no ocultó su disgusto tras conocer su exclusión de la lista para el Mundial. El defensor malagueño recurrió a sus redes sociales para expresar, de forma indirecta pero elocuente, su desacuerdo con la decisión de Luis de la Fuente.

A través de una historia en Instagram, Huijsen compartió una publicación de su padre, Donny, que incluía el once ideal de la temporada según Sofascore, donde el central aparecía como titular.

Sin añadir ningún texto adicional, ni autocrítica, la imagen hablaba por sí sola y dejaba clara su percepción de que merecía estar en la convocatoria.

Muchos aficionados del Real Madrid y seguidores de la selección interpretaron el gesto como una reivindicación de su temporada.

Dean Huijsen jugando en la Premier League. REUTERS

España, al Mundial sin jugadores del Real Madrid

De manera histórica y sorpresiva, la lista de Luis de la Fuente no incluye a ningún futbolista del Real Madrid. Es la primera vez que España acude a un Mundial sin representación merengue.

Aunque Dani Carvajal ya estaba prácticamente descartado por su temporada y lesiones, se esperaba que Dean Huijsen ocupará una plaza en la zaga. Su ausencia, sumada a la de otros madridistas que figuraban en la prelista como Fran García o Gonzalo García, sella un hecho inédito que muchos atribuyen a la irregular campaña del equipo blanco.

La decisión ha generado críticas y debates sobre si el seleccionador penalizó el mal año colectivo del Real Madrid. De la Fuente ha defendido que solo mira el rendimiento individual y el momento de forma, pero el vacío merengue domina las portadas y conversaciones en España.

La temporada de Huijsen en el Real Madrid

En su primera campaña como madridista, Dean Huijsen cumplió a medias con las altas expectativas generadas tras su fichaje. El central disputó alrededor de 40 partidos entre todas las competiciones, aportando 2 goles y 2 asistencias, con buenos números en duelos aéreos y salida de balón, pero también mostró irregularidad.

Luis de la Fuente al momento de anunciar la lista de jugadores para el Mundial 2026 AFP

Hubo momentos de brillantez en los que demostró su enorme potencial como defensa moderno, pero también partidos en los que fue señalado, recibió críticas e incluso pitos en el Bernabéu. Su temporada reflejó los altibajos del equipo y le impidió llegar al Mundial con el impulso deseado.