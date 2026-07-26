Fórmula 1: Estado del campeonato 2026 tras Gran Premio de Hungría

Terminó la primera parte de la temporada 2026 de Fórmula 1 en Hungría, donde Lando Norris obtuvo su primera victoria del año y Kimi Antonelli amplió su ventaja sobre Lewis Hamilton en el liderato general.

Norris dominó la carrera de este domingo en Budapest, siendo su primer triunfo desde Brasil, en noviembre pasado, llegando por delante de Max Verstappen y Antonelli. Con ello, el aún campeón reinante se consolidó en el quinto lugar de la clasificación general.

Por su parte, Antonelli amplió su ventaja sobre Hamilton y George Russell, quienes tuvieron sus contratiempos particulares durante el fin de semana. Rumbo a las vacaciones de verano, el italiano supera por 50 puntos al británico de Ferrari y por 59 a su coequipero de Mercedes.

En el resto del clasificador, Liam Lawson superó a Pierre Gasly para ser el mejor piloto de los que no corren en las escuderías principales. Junto con el décimo sitio de Arvid Lindblad, Racing Bulls ha superado a Alpine en el quinto sitio del Mundial de Constructores.

Por su parte, Nico Hulkenberg se anotó sus primeros puntos con Audi, dejando a Sergio Pérez, a Valtteri Bottas y a Lance Stroll como los pilotos que todavía no abren su cuenta en el campeonato.

F1 2026: Campeonato de Pilotos tras Gran Premio de Hungría

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos George Russell (Mercedes) – 160 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos Lando Norris (McLaren) – 128 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 43 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 23 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Lance Stroll (Aston Martin) - 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

F1 2026: Campeonato de Constructores tras Gran Premio de Hungría

Mercedes – 379 puntos Ferrari – 307 puntos McLaren – 210 puntos Red Bull – 177 puntos Racing Bulls – 66 puntos Alpine – 61 puntos Haas F1 Team – 21 puntos Audi – 12 puntos Williams – 11 puntos Aston Martin - 1 punto Cadillac – 0 puntos

¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1 2026?

La Fórmula 1 se tomará sus tradicionales vacaciones de verano y regresará el fin de semana del 21 al 23 de agosto en Zandvoort, en Países Bajos, una pista que recibirá por última vez a la categoría en el corto plazo y en la que habrá formato de carrera Sprint.