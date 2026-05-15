Spurs aplastan a Timberwolves y se citan con Thunder en la Final del Oeste

Los San Antonio Spurs confirmaron que su reconstrucción terminó mucho antes de lo esperado y aplastaron 139-109 a los Minnesota Timberwolves para avanzar a la Final de la Conferencia Oeste por primera vez desde la era de Tim Duncan y Gregg Popovich.

El gran protagonista de la noche fue Stephon Castle, quien firmó una actuación descomunal con 32 puntos y 11 rebotes, consolidándose como una de las revelaciones absolutas de estos playoffs. El novato encendió el partido desde el inicio al encestar sus primeros cinco triples y terminar con una impresionante efectividad de 11 aciertos en 16 disparos de campo.

San Antonio volvió a exhibir una ofensiva demoledora y un ritmo imposible de contener para Minnesota. De’Aaron Fox aportó 21 puntos y nueve asistencias, mientras que Julian Champagnie castigó desde larga distancia con cuatro triples dentro de una noche de 18 unidades. Incluso el novato Dylan Harper respondió desde la banca con 15 puntos para una escuadra texana que dominó prácticamente toda la serie.

Aunque Victor Wembanyama no tuvo una explosión ofensiva tan espectacular como en el quinto encuentro, volvió a ser el eje del partido. El francés terminó con 19 puntos en 27 minutos, pero su impacto defensivo volvió a sentirse en cada posesión. Minnesota evitó que dominara ofensivamente, aunque nunca encontró respuestas para atacar la pintura ante la presencia del gigante de 2.24 metros.

Los Spurs terminaron por desgastar completamente a unos Timberwolves que jamás encontraron soluciones ante la defensiva agresiva, la presión constante y el sistema de cambios defensivos de San Antonio. La franquicia texana superó por 97 puntos acumulados a Minnesota durante la serie y nunca estuvo abajo por doble dígito en ninguno de los seis partidos.

Del otro lado, Anthony Edwards volvió a quedarse corto en un duelo de eliminación. El escolta finalizó con 24 puntos, aunque necesitó 26 disparos para conseguirlos. Julius Randle desapareció totalmente al sumar apenas tres unidades con un pobre 1 de 8 en tiros de campo.

Stephon Castle vivió la mejor noche de su joven carrera y llevó a los Spurs a eliminar a los Timberwolves en seis juegos. AFP

Los Timberwolves recibieron algo de resistencia desde la banca gracias a Terrence Shannon Jr., quien anotó 21 puntos, y Naz Reid, que agregó 18 unidades, pero el partido quedó prácticamente sentenciado desde la primera mitad, cuando San Antonio construyó una ventaja aplastante.

Ahora, los Spurs tendrán el reto más complicado posible. En la Final del Oeste se medirán al campeón defensor, el Oklahoma City Thunder, que llegó descansado tras barrer sus primeras dos series de playoffs. El Juego 1 se disputará el lunes por la noche y marcará el inicio de una serie que pondrá a prueba si este joven equipo de San Antonio realmente está listo para pelear por el campeonato de la NBA.