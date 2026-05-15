“Multa” para Javier Aguirre por faltar a la cena de la Selección Mexicana

Javier Aguirre entiende que su figura de entrenador implica empaparse del entorno mundialista por la promoción de México como sede. Pero salir de la burbuja de la Selección Mexicana en su reciente inicio de concentración le resultará irónicamente en una multa, reflejo de la disciplina que impera en el grupo.

Las reglas aplican para todos desde el día uno de la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Incluso los jugadores del Toluca (Jesús Gallardo y Alexis Vega) y del Guadalajara (Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González) estuvieron cerca de una sanción económica al llegar pocos minutos antes de lo pactado en el arranque de los trabajos del combinado nacional.

Ahora fue turno del seleccionador en atender compromisos fuera del CAR. Junto con Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), viajó a Monterrey, Nuevo León, para un evento del comité de organización mundialista regiomontano.

"Me van a multar porque no voy a estar en la cena, entrenamos en la mañana, tarde libre, pero me van a colocar una multa con cargo a la Federación", dijo bromista Javier Aguirre, pero fiel a su línea de trabajo, en el que impera la disciplina.

Lista definitiva no está cerrada

El estratega aseguró ante los medios de comunicación en Monterrey que su lista definitiva no está resuelta. Dejó la ventana abierta para aquellos que tienen un último chance de llenarle el ojo en ciertos sectores del campo.

"La lista está abierta, obvio se cierra a 55 (prelista entregada), en este momento no hay manera de moverlo porque FIFA pone límite. De ahí se reduce la población, no hay que dar nada por asegurado y ojalá no haya lesión, no estoy casado con nadie, hace que eso provoqué una búsqueda de su lugar, Germán Bertarme en Miami está pendiente, creo que hemos hecho un trabajo detallado y aprendimos de los errores del pasado, en esta ocasión creo que acertamos, difícil que estén todos los que queremos".

Monterrey brillará como anfitrión del Mundial 2026

Por otro lado, Javier Aguirre destacó el furor e identidad del futbol en Monterrey, una de las sedes mundialistas de México.

"Hay que quitarse el jersey de los equipos (Tigres-Monterrey), lo han entendido todos, está la Liguilla y falta saber (al campeón), en la Femenil felicito a Rayadas por cierto, entiendo que soy el primer en saber los colores, casa, afición, se ha mamado el amor en casa de los Rayados y Tigres.

"Pero puede pasar ya mucho para tener otro (Mundial), pero somos mexicanos y es responsabilidad nuestra darles una alegría. En este país con muchas ganas de buenas noticias, porque en política y economía cuesta más, pero en futbol sabemos y la afición regia lo sabe, Tigres vs Monterrey son plazas orgullo del país", mencionó quien fuera técnico de los Rayados de diciembre 2020 a febrero de 2022.