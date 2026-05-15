"Es el mejor": Ángel Sepúlveda respalda designación de César Ramos para la vuelta

Chivas afrontará uno de sus partidos más importantes del torneo cuando reciba a Cruz Azul en la semifinal de vuelta del Clausura 2026, un encuentro que llega rodeado de tensión tras la polémica arbitral que dejó el compromiso de ida.

Luego de las fuertes críticas que surgieron por el trabajo de Maximiliano Quintero, la Comisión de Árbitros designó a César Ramos para dirigir el duelo definitivo y la decisión rápidamente generó conversación entre aficionados y analistas.

Sin embargo, dentro del plantel rojiblanco el nombramiento fue tomado con tranquilidad. Ángel Sepúlveda incluso salió públicamente a respaldar al silbante internacional y aseguró que actualmente representa el nivel más alto del arbitraje mexicano.

“Es el mejor, lo mejor que tenemos, es una realidad. Esperemos que sea un partido que se deje jugar, que haya espectáculo para el público y que no perjudique a nadie”, comentó el delantero este viernes desde el Estadio Jalisco.

La declaración de Sepúlveda llega apenas dos días después de la polémica generada por el penal marcado a favor de Cruz Azul durante el encuentro de ida, una jugada que provocó molestia en el entorno de Chivas y que incluso llevó al club tapatío a expresar públicamente su inconformidad en redes sociales.

A pesar de ello, el atacante rojiblanco evitó engancharse en la discusión arbitral y dejó claro que el equipo está concentrado únicamente en lo que pueda hacer dentro del terreno de juego.

Nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo. Hay cosas que no podemos controlar ni manejar. El equipo está comprometido a dejar todo en la cancha y buscar ganar”, señaló.

Además del tema arbitral, Ángel Sepúlveda destacó la capacidad que ha tenido el conjunto rojiblanco para mantenerse competitivo durante la Liguilla pese a las bajas ocasionadas por convocatorias de la Selección Mexicana.

El delantero consideró que el funcionamiento colectivo ha sido la principal fortaleza del equipo y aseguró que la identidad futbolística de Chivas se ha mantenido por encima de cualquier ausencia individual.

“Creo que la idea era clara. Independientemente de los nombres, el equipo trabajaba para algo con una idea. Eso fue lo primero que me motivó, su modelo y su forma. Las formas cuentan mucho. Siempre vas a estar más cerca cuando juegas bien y cuando buscas el partido”, sentenció el atacante rojiblanco previo al duelo que definirá al segundo finalista del torneo.