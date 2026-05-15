Aprueban venta millonaria del América y el Estadio Banorte

El Club América, el Estadio Banorte y los terrenos adyacentes ya tienen oficialmente un nuevo socio estratégico. La Comisión Nacional Antimonopolio aprobó la venta del 49 por ciento de esos activos al fondo de inversión General Atlantic, una operación valuada en más de 200 millones de dólares.

La transacción había sido anunciada desde el pasado 23 de diciembre de 2025 por Grupo Ollamani, aunque todavía dependía de distintos procesos regulatorios y corporativos antes de quedar totalmente concretada. Entre ellos, la revisión de contratos y el visto bueno final de las autoridades correspondientes.

Con la aprobación oficial, la operación quedó consumada casi cinco meses después de que fuera presentada públicamente. De esta manera, Grupo Ollamani podrá recibir los recursos derivados del acuerdo junto con todas las empresas que forman parte del conglomerado relacionado con el Club América y el inmueble ubicado en Santa Úrsula.

Como parte del proceso, el pasado 23 de febrero, la Asamblea General de Accionistas de Ollamani aprobó la creación de una nueva entidad denominada Controladora Deportiva Águilas, S.A.P.I. de C.V., estructura mediante la cual quedó organizada la alianza con el fondo estadounidense.

En el comunicado emitido originalmente por Ollamani, la empresa explicó que el objetivo principal de la alianza consiste en impulsar una nueva etapa de crecimiento para el grupo, tanto en el aspecto deportivo como comercial.

“La alianza se estructurará a través de una entidad de nueva creación que será propietaria del Club América, el principal equipo de futbol de México, del Estadio Banorte y los terrenos adyacentes al estadio, con el objetivo de acelerar la siguiente etapa de crecimiento e innovación del grupo”, señaló la compañía en diciembre pasado.

La operación también representa uno de los movimientos financieros más importantes recientes dentro del futbol mexicano, tomando en cuenta el peso mediático y comercial del América, así como la relevancia del Estadio Banorte, inmueble que recientemente reabrió sus puertas tras un amplio proceso de remodelación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Pese a la venta parcial, Grupo Ollamani mantendrá el control mayoritario de la nueva estructura, ya que conservará el 51 por ciento restante de las acciones. Además, la empresa adelantó que parte de los recursos obtenidos podrían ser utilizados para generar valor a sus accionistas, siempre sujeto a las aprobaciones corporativas y legales correspondientes.

La entrada de General Atlantic también abre la puerta a nuevas estrategias de expansión e innovación alrededor de uno de los equipos más poderosos y mediáticos del continente.