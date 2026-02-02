Un exdelantero señala el verdadero problema de Javier Aguirre en el Tri

A la Selección Mexicana la envuelven un halo de incertidumbre y zozobra a poco más de 100 días para que inaugure el Mundial 2026 del que es co-anfitrión. Jamás se pensó que a estas alturas, un equipo que organiza con tanto tiempo de antelación la Copa y sin jugar eliminatorias, tenga tantos problemas.

El equipo, que inició con Diego Cocca, pasó por Jaime Lozano y recayó en las manos de Javier Aguirre en el banquillo, presenta muchas anomalías, tanto en defensa como en transición de ataque.

Aunque pareciera que el principal problema es el gol, algo común en la Selección mexicana, Enrique Borja, un mítico delantero nacional, desmenuza el asunto y ha encontrado la verdadera complicación a la que se enfrenta el equipo nacional.

Enrique Borja encontró el verdadero problema de la selección mexicana. Cortesía FMF

Según Borja, el conflicto no son los delanteros, porque son muy buenos, como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Julián Quiñones o Germán Berterame, sino la generación de futbol y jugadas que les den la oportunidad de anotar.

"Lo que me preocupa más es ¿quién surte a los centros delanteros? Eso para mí es más problema que encontrar uno que remate, porque tenemos capacidad en ellos. Pero, ¿quiénes son los que los surten de jugadas?".

Especificó en charla con Clarosports que el enredo viene en dos partes y justo estas se encuentran en las bandas, tanto en los extremos como en los defensas laterales o carrileros, es decir, los hombres que juegan en las partes más anchas de la cancha.

Los extremos son aquellos que juegan cerca del área enemiga y tienen que coordinarse con los laterales, que suben y bajan por las bandas. Para Borja ahí está la esquizofrenia del Tri que no logra quitarse.

Porque ahí no estamos creando tantas opciones de gol para que puedan definir. Eso es lo que tiene preocupado Javier Aguirre y está trabajando junto a Rafa Márquez y con su cuerpo técnico para remediarlo, porque él sabe que mientras más gente pueda hacer este trabajo, mejor todavía”.

Javier Aguirre y Rafael Márquez trabajan con el tiempo en contra. (Cortesía de: FMF)

Enrique Borja fue un famoso delantero que jugó en dos Mundiales para México. Cobró fama en 1966 en la Copa Mundial de Inglaterra cuando le hizo un gol a Francia, siendo muy joven. Para México 1970 llegó con problemas al equipo por no querer aceptar los contratos de publicidad y apenas tuvo minutos en la cancha.