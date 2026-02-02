Isaac Paredes, en duda para el Clásico Mundial con México

ZAPOPAN. La situación de Isaac Paredes se ha convertido en uno de los puntos más delicados en la conformación del roster del equipo de México rumbo al Clásico Mundial de Beisbol.

A solo horas de que se entregue la lista oficial, desde el cuerpo técnico hay cautela y el mensaje es claro: incluso si hay permiso, habrá límites.

Así lo dejó entrever Benjamín Gil, manager del equipo nacional, al referirse al estado físico del antesalista mexicano, quien la temporada pasada estuvo en la lista de lesionados de 60 días en Grandes Ligas.

Creo que nos puede ayudar que jugó invierno”, explicó Gil en charla con medios, previo al inicio del segundo juego de los Charros de Jalisco en la Serie del Caribe, torneo en el que funge como manager.

Sin embargo, el estratega fue claro al marcar la línea que seguiría la selección mexicana en caso de contar con el jugador.

“Lo que sí creo es que si le dan permiso, va a haber limitaciones”.

El contexto no es menor. Paredes pertenece a una organización que ha sido históricamente conservadora con el Clásico Mundial. Los Astros ya negaron permisos en días recientes a Carlos Correa, con Puerto Rico, y José Altuve, con Venezuela, lo que mantiene abierta la duda sobre la postura final con el infielder mexicano.

Más allá del permiso, Gil dejó claro que el objetivo no es forzar una presencia que pueda comprometer el resto del calendario.

Al igual, nosotros también lo queremos proteger, porque queremos que tenga una temporada completa, saludable y exitosa en Ligas Mayores”, explicó.

Esa lógica también define el posible rol de Paredes dentro del equipo. En caso de integrarse al roster, su uso sería cuidadosamente administrado.

Entonces, en caso de que fuera, la idea es que esté como designado, no en tercera base, para no exigirle más a su pierna”, detalló el manager, dejando claro que no se contemplan sobrecargas defensivas”.

El caso de Paredes no es el único que mantiene en suspenso la lista mexicana. Otro nombre que genera expectativa es el de Andrés Muñoz, uno de los brazos más dominantes que tiene México en la actualidad y cuya confirmación aún no se ha hecho oficial.

Su presencia sería clave para apuntalar un bullpen que apunta a ser una de las principales fortalezas del equipo nacional.

La espera está por terminar. La gerencia deportiva encabezada por Rodrigo López entregará el roster definitivo en las primeras horas de este martes, mientras que el próximo jueves se dará a conocer de manera pública, junto con el resto de las selecciones que participarán en el torneo.