Chivas: ¿Cuántos partidos de suspensión recibió Ángel Sepúlveda?

Las Chivas comenzaron el torneo Apertura 2026 con el pie izquierdo, cayendo ante Toluca en su debut.

El partido estuvo marcado por la polémica arbitral y dejó al equipo con varias ausencias, lo que complica aún más el panorama para el Rebaño Sagrado en las primeras jornadas.

Ahora, a las bajas ya existentes se suma la de Ángel Sepúlveda, un delantero importante en el esquema del equipo.

El Tala Rangel se lució con grandes atajadas, evitando la goleada MEXSPORT

¿Cuándo regresará Ángel Sepúlveda tras su expulsión ante Toluca?

Ángel Sepúlveda fue expulsado durante el encuentro frente a Toluca por una agresión, específicamente un codazo que el árbitro revisó vía VAR y sancionó con tarjeta roja directa.

La jugada ocurrió en los primeros minutos del segundo tiempo y generó gran controversia, ya que algunos consideraron que la decisión fue excesiva.

Sin embargo, la Comisión Disciplinaria evaluó el caso y determinó imponer solo un partido de suspensión al delantero. Esta medida es más leve de lo que se temía inicialmente, permitiendo que Sepúlveda pueda regresar pronto a la acción tras cumplir la sanción.

El ‘Cuate’ Sepúlveda se perderá el duelo de la Jornada 2 ante Juárez. Su ausencia será notoria en el ataque, donde su experiencia y capacidad de desequilibrio eran elementos clave para el equipo dirigido por Gabriel Milito en este arranque de torneo.

Chivas, con 7 bajas para enfrentar a Juárez

Esta suspensión representa un golpe duro para Chivas, que ya venía lidiando con múltiples ausencias. La falta de Sepúlveda se une a las bajas de los jugadores convocados a las selecciones juveniles de México, lo que reduce considerablemente las opciones en ataque y mediocampo para las próximas fechas.

Alex Diego, DT de México Sub-20 decidió convocar a seis rojiblancos para la Revelations Cup: Cristo Navarrete, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

Chivas deberá gestionar con inteligencia estas bajas para no perder pisada en un Apertura que ya inició complicado. La afición espera una rápida recuperación del equipo y el regreso de sus piezas clave.