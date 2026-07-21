"Infantino debe irse, está destruyendo al futbol": La dura crítica de Javier Tebas a la FIFA

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, debería dimitir, al tiempo que acusó a la entidad global de "destruir la industria del futbol" al ampliar las competiciones internacionales a costa de las ligas nacionales y los clubes.

Tebas ha criticado en repetidas ocasiones a la FIFA por la saturación del calendario y por sus planes de ampliar aún más el Mundial.

Donald Trump ya expresó su interés para que Estados Unidos sea sede del Mundial de 2038. REUTERS

Así fue la dura crítica de Tebas contra Infantino

En una entrevista con el periódico italiano La Gazzetta dello Sport, Javier Tebas fue preguntado sobre si Infantino debería dimitir, afirmó que "debería irse, le ha llegado su momento".

Al ser consultado sobre las crecientes críticas al liderazgo de Infantino, Tebas señaló que el presidente de la FIFA sigue contando con un fuerte apoyo entre las federaciones nacionales, pese a las preocupaciones existentes en el mundo del futbol.

Cuenta con el apoyo del sistema. No hay ningún candidato de la oposición; nadie quiere presentarse para perder. Este es el sistema, y es un sistema defectuoso desde sus cimientos", destacó Tebas.

Y agregó que "en Estados Unidos he oído a mucha gente en contra de Infantino, que no está de acuerdo con lo que hace. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, el silencio o la complicidad".

Tebas también criticó las propuestas de un Mundial de 64 selecciones, después de que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reanudara el lunes sus llamados a la FIFA para que amplíe la edición del centenario del torneo en 2030.

Aumentar el número de selecciones nacionales no tiene sentido. La industria del futbol no se limita al Mundial, que es el evento más importante. Pero no todo puede girar en torno al Mundial", señaló.

Finalizó afirmando que "son las competiciones nacionales las que sustentan este deporte. Están destruyendo la industria del futbol, la que genera decenas de miles de empleos para un evento que dura 40 días y al que solo asiste una minoría de jugadores".

Infantino anunció en abril que se presentará a la reelección para un cuarto mandato como presidente de la FIFA. La votación para el ciclo 2027-2031 está prevista para el 18 de marzo de 2027 en Marruecos.

Javier Tebas también crítico que FIFA le haya quitado la roja a Balogun

Javier Tebas también cuestionó la decisión de la FIFA de aplazar la sanción de un partido impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun tras una tarjeta roja recibida durante el Mundial. La medida se tomó tras la intervención del presidente Donald Trump.

"Es un asunto extremadamente grave: tuvieron suerte de que Bélgica eliminara a Estados Unidos, porque de lo contrario podrían haber creado un escándalo que le habría costado el puesto a Infantino. Como Bélgica ganó, lograron enterrar el asunto. Pero esto es sólo la punta del iceberg", finalizó.