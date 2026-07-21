Manchester City lidera ganancias de clubes por el Mundial ¿Cuánto recibieron clubes de la Liga MX?

El Manchester City lidera las ganancias globales del Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA tras el Mundial 2026, con una bolsa récord que benefició a escuadras de la Liga MX, incluyendo a Chivas y América, que superaron el millón de dólares en ingresos. La estructura optimizada del contenido destaca el impacto económico con un enfoque directo en los principales clubes europeos y el flujo de capital para el balompié mexicano.

El modelo de distribución de la FIFA se modernizó para reconocer el esfuerzo de los clubes en dos frentes clave. Por un lado, se asignaron 250 millones de dólares propiamente a la fase final de la Copa del Mundo. Por el otro, se integró un fondo inédito de 100 millones de dólares destinado a compensar los bloques de partidos correspondientes a las fases clasificatorias previas, sumado a un fondo de beneficio general de 5 millones de dólares para el desarrollo administrativo.

Bajo este esquema, las escuadras dueñas de los derechos de los jugadores obtuvieron un pago fijo de 5,000 dólares diarios por cada atleta seleccionado. Este mecanismo de compensación económica comenzaba a contabilizarse diez días antes del partido inaugural y concluía exactamente un día después de que la selección nacional de dicho jugador quedaba eliminada. El dinero se asigna al club donde el futbolista estaba registrado formalmente al cerrarse la inscripción. Si el atleta militó en otros planteles durante los dos años previos, el monto se divide proporcionalmente.

Debido a la enorme cantidad de futbolistas internacionales en sus plantillas que alcanzaron las fases definitivas del torneo, los clubes de las ligas europeas dominaron las ganancias mundiales. Sin embargo, en la zona de Concacaf, el avance de la Selección Mexicana hasta la ronda de dieciseisavos de final aseguró un flujo de capital clave para la Liga MX, donde escuadras de alta convocatoria como Chivas y América superaron el millón de dólares en ganancias directas.

¿Cuánto dinero ganaron los clubes más ricos en el Mundial 2026?

Los gigantes del futbol europeo, impulsados por el volumen de seleccionados internacionales en sus plantillas, lideraron las ganancias totales del certamen:

Manchester City (Inglaterra): Lideró el ranking global de la FIFA con un ingreso estimado de 3.41 millones de dólares gracias a sus 19 jugadores en el Mundial.

Lideró el ranking global de la FIFA con un ingreso estimado de 3.41 millones de dólares gracias a sus 19 jugadores en el Mundial. FC Barcelona (España): Se consolidó en el segundo puesto mundial con una recaudación acumulada de 3.18 millones de dólares.

Se consolidó en el segundo puesto mundial con una recaudación acumulada de 3.18 millones de dólares. París Saint-Germain (Francia): Recibió una cifra oficial cercana a los 2.76 millones de dólares.

Recibió una cifra oficial cercana a los 2.76 millones de dólares. Arsenal FC (Inglaterra): Escaló en el top europeo con una retribución total de 2.67 millones de dólares.

Raúl Rangel fue uno de cinco jugadores de Chivas que estuvieron en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Reuters

Te recomendamos leer: El video de Mateo Chávez en el AZ Alkmaar, el canterano de Chivas que levantó interés en la Premier

¿Cuánto dinero recibieron los equipos de la Liga MX por el Mundial 2026?

El desempeño de los futbolistas de la liga local en el torneo norteamericano generó un impacto financiero positivo para los clubes mexicanos, desglosado de la siguiente manera: