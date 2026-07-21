¿Qué se podría comprar con 15 mmdd? Lo que generó el proceso Mundial de la FIFA

Los 15 mil millones de dólares que la FIFA prevé ingresar durante el ciclo 2023-2026, impulsado principalmente por el Mundial de Norteamérica 2026, que involucró a Estados Unidos, México y Canadá, representan la mayor cifra en la historia del organismo. El monto abrió el debate sobre la expansión del torneo para 2030 y dimensiona el enorme negocio en que se ha convertido la Copa del Mundo.

Aunque en un primer momento diversos medios interpretaron que los 15 mil millones de dólares correspondían únicamente al Mundial 2026, la propia FIFA aclaró que se trata de los ingresos de todo el ciclo 2023-2026, que incluye el Mundial masculino, el Mundial Femenil de 2023, el Mundial de Clubes y otros torneos y actividades comerciales. Aun así, la Copa del Mundo representa la mayor parte de esos ingresos.

Pero, ¿qué tan grande es realmente esa cantidad? Estos son algunos ejemplos para ponerla en perspectiva.

Un portaaviones nuclear de Estados Unidos

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el más moderno de la Marina estadunidense, costó alrededor de 13 mil millones de dólares. Con 15 mil millones todavía sobrarían recursos para adquirir parte de su grupo aéreo.

Tres estadios como el SoFi Stadium

El SoFi Stadium, sede del Super Bowl y del Mundial 2026, costó cerca de 5 mil millones de dólares. Con esa cifra podrían construirse aproximadamente tres complejos deportivos de ese nivel.

Alrededor de 300 mil viviendas

Especial

Si una vivienda de interés social costara 50 mil dólares, los 15 mil millones alcanzarían para construir 300 mil casas.

Unos 500 mil automóviles compactos eléctricos

Con un precio promedio de 30 mil dólares, podrían adquirirse aproximadamente 500 mil vehículos nuevos.

Cerca de 45 aviones Boeing 787 Dreamliner

El precio de lista de un Boeing 787 Dreamliner ronda los 330 millones de dólares, por lo que podrían adquirirse alrededor de 45 aeronaves.

Más de 40 Airbus A350

Imagen del Airbus A320 de British Airways en pleno vuelo con la luna llena de fondo, mientras se dispone a aterrizar en el aeropuerto de Heathrow en Londres, capturada el 30 de agosto de 2023.

Dependiendo de las negociaciones comerciales y de los descuentos habituales de la industria, esa cantidad permitiría comprar entre 40 y 50 Airbus A350.

Treinta mil autobuses eléctricos

Si cada unidad costara alrededor de 500 mil dólares, podrían adquirirse aproximadamente 30 mil autobuses eléctricos, suficientes para renovar el transporte público de numerosas ciudades.

Entre 10 y 20 hospitales de alta especialidad

El costo de un hospital altamente equipado puede variar enormemente, pero con 15 mil millones podrían construirse entre 10 y 20 hospitales de referencia internacional.

Una red de metro completamente nueva

Dependiendo del tipo de construcción (subterránea o elevada), el presupuesto alcanzaría para desarrollar entre 100 y 300 kilómetros de líneas modernas de metro o tren ligero.

Más de 75 millones de computadoras portátiles

Si cada computadora portátil costara unos 200 dólares, podrían adquirirse aproximadamente 75 millones de equipos.

Más que el PIB anual de varios países

Quince mil millones de dólares superan toda la riqueza que generan en un año decenas de pequeños países.

Entre ellos:

Belice

Dominica

Granada

Antigua y Barbuda

Santa Lucía

San Cristóbal y Nieves

San Vicente y las Granadinas

Samoa

Tonga

Kiribati

Tuvalu

Islas Marshall

Estados Federados de Micronesia

Palaos

Vanuatu

Además, la cifra es muy similar al Producto Interno Bruto anual de economías como Sierra Leona y Esuatini.

Un fondo que genere 750 millones de dólares al año

Invertidos con un rendimiento anual de 5%, esos 15 mil millones producirían aproximadamente 750 millones de dólares cada año, sin tocar el capital.

Quinientos millones de barriles de petróleo

Con un precio hipotético de 30 dólares por barril, podrían comprarse alrededor de 500 millones de barriles de crudo.

Equivale a 15 mil millones de billetes de un dólar

Si todos fueran billetes de un dólar, habría 15 mil millones de piezas, suficientes para formar enormes montañas de efectivo.

Repartidos entre todos los mexicanos

Si se distribuyeran entre los cerca de 130 millones de habitantes de México, cada persona recibiría alrededor de 115 dólares, es decir, poco más de 2,100 pesos, dependiendo del tipo de cambio.

Una cifra histórica para la FIFA

El éxito comercial del Mundial de 2026 fortaleció la posición del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien ya analiza ampliar el torneo de 48 a 64 selecciones para la Copa del Mundo de 2030. La magnitud de los ingresos confirma que el Mundial no solo es el mayor espectáculo deportivo del planeta, sino también uno de los negocios más lucrativos del deporte internacional.