Isaac del Toro defiende su podio general del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro finalizó quinto en la emblemática contrarreloj individual (solo no se corrió en 1936), por lo que conservó el ‘maillot’ blanco de los Jóvenes y el tercer puesto general del Tour de Francia 2026. Mientras, Remco Evenepoel, campeón del mundo en la prueba, exhibió su poderío para ganar la Etapa 16 con 32’ 19” (victoria 501 para ciclistas de Bélgica), seguido de Tadej Pogacar, quien conserva el jersey amarillo.

En la Clasificación general, Isaac del Toro sigue tercero, a 6’ 51” de Tadej Pogacar.

Isaac del Toro conservó el 'maillot' blanco y su tercer lugar general del Tour de Francia 2026 Reuters

La jornada de este martes 21 de julio de 2026 inició con la noticia de que siguen los controles antidopaje en varios equipos del Tour de Francia. Ahora les tocó a ciclistas de Red Bull Bora, Decathlon, Goupama FDJ, Picnic, Jayco AlUla y Bahrain, quienes recibieron la visita de los inspectores de la Agencia Internacional de Control (ITA), organismo independiente de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

En la noche del sábado al domingo, los inspectores de la ITA realizaron controles nocturnos a Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, respectivamente a las 02:00 y a las 05:00 locales, decisión que provocó numerosas reacciones en el pelotón.

Florian Lipowitz sufrió una caída en el descenso de la contrarreloj individual del Tour de Francia 2026 Reuters

Hubo un intercambio en las posiciones en los puestos intermedios, pero cuando salió el Top 10 del Tour de Francia, empezó un duelazo.

¡CAÍDA! El alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) perdió el control de su bicicleta en una curva en el descenso. Fue atendido por los servicios médicos. Si es baja, el Tour de Francia perdería a uno de los integrantes del podio del año pasado.

En el primer punto intermedio, Isaac del Toro llegó a ocupar el mejor crono, pero Remco Evenepoel le quitó ese honor y después Tadej Pogacar desplazó al mexicano al tercer puesto.

Remco Evenepoel ganó la contrarreloj individual de la Etapa 16 del Tour de Francia 2026 AFP

Remco lució impresionante y dio una exhibición, fue el más rápido en los tres puntos intermedios y cruzó la meta en 32’ 19” para ganar la Etapa 16.

Isaac del Toro volvió a demostrar buenas cualidades en la contrarreloj individual. Es el vigente campeón nacional mexicano. En los Campeonatos del Mundo de Kigali 2025 fue quinto.

TOP 5 DE LA CONTRARRELOJ INDIVIDUAL: