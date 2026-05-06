¡Están completos en la Selección Mexicana! Jugadores del Toluca y Aguirre llegan rayando al CAR

A cinco minutos de la hora límite para reportar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), llegaron no sólo los jugadores de las Chivas y del Toluca, también el seleccionador Javier Aguirre.

Día tenso para la Federación Mexicana de Futbol y la Selección Mexicana, luego de la inconformidad que estalló desde el Guadalajara, por el supuesto “permiso especial” del Toluca por tener a sus seleccionados (Jesús Gallardo y Alexis Vega) desde la práctica previa a su duelo de Concacaf Champions Cup, un privilegio que no gozaron los demás equipos involucrados en Liguilla.

EL ULTIMÁTUM DE JAVIER AGUIRRE RUMBO AL MUNDIAL 2026

Sin embargo, al mediodía el seleccionador Javier Aguirre reiteró el plan e trabajo de concentración larga con elementos de Liga MX, por lo que recordó que jugador que no se presentara al CAR, jugador que se perdería el derecho al Mundial 2026.

Las 200:00 horas fue la pactada para arrancar formalmente la concentración de la Selección, con una cena en la que Javier Aguirre y su cuerpo técnico ofrecería una charla de bienvenida para los 20 seleccionados convocados, ocho de ellos en calidad de sparring.

Aunque Amaury Vergara exigió a sus jugadores hacer base primero en las instalaciones de las Chivas a temprana hora, su presencia este miércoles en el CAR estuvo comprometida. Brian Gutiérrez arribó durante la tarde tras arribar a la capital en un vuelo directo de Chicago, donde pasó sus días de descanso; el volante rojiblanco por momentos estuvo entre la espada y la pared, por su viaje a la CDMX y el enojo del dueño de las Chivas.

LLEGADAS DE PÁNICO A LA CONCENTRACIÓN NACIONAL

En el CAR ya estaba desde hace un par de días con trabajos físicos el juvenil Gilberto Mora. A la distancia se observaron en el gimnasio a elementos como Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, Denzell García, de los Bravos de Juárez, mientras que Guillermo Martínez, delantero de Pumas, hizo acto de presencia antes de las 18:00 horas.

Javier Aguirre en un entrenamiento de la Selección Mexicana. Foto de: Redes Sociales

Los nervios se incrementaron conforme pasaban los 19:00 horas. Llegó Duilio Davino, director de Selecciones naciones, seguido de los jugadores de las Chivas restantes: Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto 'Piojo' Alvarado y Armando 'Hormiga' González. Todos ellos en un vehículo oficial de la Femexfut tras su arribo a Toluca en jet privado.

Curiosamente el técnico Javier Aguirre hizo acto de presencia tarde, a las 19:45 horas. Pero el nerviosismo se atizó conforme se acercaban las 20:00 horas. Pero a cinco minutos, Gallardo y Vega entraron como bólidos al CAR, para completar el llamado de Aguirre en la concentración larga rumbo a los duelos de preparación contra Ghana, Serbia y Australia.