Tom Brady aclara si estará o no en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

El camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ha generado una expectativa sin precedentes con la inclusión del flag football, y naturalmente, todas las miradas se posaron sobre uno de los mariscales de campo de mayor trascendencia en la historia ante la posibilidad de que jugadores profesionales puedan integrar los representativos nacionales. Sin embargo, Tom Brady ha puesto un freno a las especulaciones sobre su regreso al emparrillado, esta vez bajo los cinco aros.

Durante una reciente entrevista en Good Morning America, Brady abordó la posibilidad de representar a los Estados Unidos en la próxima cita olímpica. Aunque su espíritu competitivo sigue intacto, fue realista sobre su participación física: "Nunca diría nunca, pero es probablemente poco probable", confesó, dejando entrever que, a sus 48 años, su etapa como jugador activo podría haber cerrado definitivamente su capítulo más brillante.

A pesar de su negativa inicial para colocarse el casco, Brady mostró un profundo respeto por la evolución del deporte y por el talento que hoy domina la liga. En lugar de buscar el protagonismo en el campo, sugirió que figuras como Patrick Mahomes o Josh Allen son los indicados para liderar el sueño olímpico. Su enfoque actual está lejos de los entrenamientos de alto rendimiento y más cerca de los micrófonos y los negocios.

"Amo mi trabajo en FOX", explicó para dejar claro dónde reside su lealtad profesional hoy en día. "Amo hacer mis transmisiones, es un gran compromiso. Amo la NFL, amo a los Raiders. Amo trabajar en eso y en los diferentes proyectos que tengo. Así que tengo mucho entre manos".

Aunque el mundo del deporte ha aprendido a no descartar nada cuando se trata de Brady, por ahora, el "GOAT" parece preferir ver el debut olímpico del flag football desde la cabina de transmisión o la banda lateral, dejando que la nueva generación escriba su propia historia dorada.

Sin embargo, algunos señalan que si bien no estaría interesado en jugar otra historia sería verlo como parte del staff de entrenadores que podría reclutar el equipo de los Estados Unidos.