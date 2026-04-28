Pizarro y Correa valoran el peso de la victoria de Tigres en su visita a Nashville

Guido Pizarro abandonó el césped del Geodis Park con la satisfacción del deber cumplido, pero con la espina clavada de quien sabe que el marcador pudo ser más generoso. Tras imponerse 1-0 al Nashville SC en el duelo de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf, el capitán felino destacó la solvencia de su equipo, aunque subrayó que la serie sigue abierta debido a la falta de contundencia en territorio estadounidense.

Consciente de que son los primeros 90 minutos, creo que nuestro equipo hizo un gran partido, pudimos haber hecho uno más", señaló Pizarro al término del encuentro. Para el líder del vestidor, el manejo del ritmo fue clave, pero advirtió que la localía será fundamental para sellar el pase: "Enfrentamos a un gran rival que pudimos resolver bien. Ojalá que en nuestra casa, con nuestra gente, podamos repetir esta actuación".

El factor Ángel Correa

Una de las figuras disruptivas de la noche fue Ángel Correa. El atacante, distinguido como el Jugador del Partido, fue el motor ofensivo que permitió a Tigres romper el bloque defensivo de la MLS con su tanto. Correa reconoció el mérito de sacar un resultado positivo en una aduana históricamente complicada para los clubes mexicanos.

Somos conscientes del rival que nos veníamos a enfrentar, que son muy fuertes acá. Estoy orgulloso y contento por el trabajo que viene haciendo este equipo desde el semestre pasado", afirmó el delantero.La postura de Nashville.

Por el bando local, la sensación fue de oportunidad perdida. El entrenador B.J. Callaghan no ocultó su frustración ante la ineficacia frente al arco de Nahuel Guzmán. A pesar de generar aproximaciones claras en el segundo tiempo, Nashville viajará a Nuevo León con la presión de la desventaja.

Callaghan se mostró orgulloso del esfuerzo físico de sus dirigidos, pero sabe que el Estadio Universitario es un escenario hostil donde los errores se pagan caro. La vuelta en Monterrey definirá si el sueño de la MLS continúa o si Tigres confirma su jerarquía regional buscando un nuevo título internacional.