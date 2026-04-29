Fernando Hierro alaba a la 'Hormiga' González: "Nadie le ha regalado nada"

Hierro sigue muy de cerca los frutos que dejó su gestión en el Guadalajara. El exdirector deportivo del Rebaño Sagrado y leyenda del Real Madrid dedicó palabras de reconocimiento para Armando ‘Hormiga’ González, quien no solo está brillando con el cuadro tapatío sino que, también, ha sido convocado al listado de la Selección Mexicana dado a conocer por Javier Aguirre este martes para el Mundial 2026.

Hierro, quien estuvo presente en la etapa formativa de González dentro del primer equipo, destacó que el rendimiento del juvenil es un reflejo de su ética de trabajo y no de la fortuna, esto en declaraciones dadas a TUDN donde recordó los inicios del ahora delantero estrella.

“Lo queremos mucho, es una pena, pero la última vez que estuve en Guadalajara en un partido de leyendas, dije algo parecido, me alegro mucho, uno de los chicos que empezaba en aquellos momentos, Armando era uno de ellos”.

Para el exdirigente, el éxito de González se debe a una combinación de disciplina personal y un entorno saludable que le ha permitido explotar sus condiciones naturales. Hierro fue enfático al señalar que la capacidad de anotador que ostenta el juvenil es un premio a su entrega absoluta en cada entrenamiento.

“A Armando nadie le ha regalado nada, ha trabajado más que nadie, el hecho que sea el máximo goleador de Chivas en dos torneos es porque se lo merece, es muy apasionado, muy bien chico, con buen entorno, buena cabeza, y ha trabajado mucho para llegar ahí”, sentenció Hierro.

La falta de la “Hormiga” González para Chivas podría ser crítica en la liguilla. El Rebaño Sagrado aportará cinco jugadores al seleccionado de Javier Aguirre, el mayor número de todos los equipos que están en la fase de la contienda por el título del Clausura 2026 de la Liga MX.