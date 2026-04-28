Mohamed y Gallardo lamentan ausencia de Marcel Ruiz y Everardo López en la lista mundialista del Tri

La convocatoria que el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio a conocer dejó heridas abiertas en el Toluca. El mediocampista Marcel Ruiz y el defensor Everardo López quedaron fuera de la lista mundialista, y tanto el entrenador Antonio Mohamed como el lateral Jesús Gallardo, uno de los convocados del equipo escarlata, salieron a hablar sobre las ausencias en la conferencia de prensa previa al duelo ante el LAFC, en la ida de las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf.

Es una lástima que no estén, pero bueno, nosotros lo vamos a tener en la raya y lo vamos a aprovechar. En todas sus posiciones, él va a jugar mañana y lo va a intentar hacer de una u otra manera. Solamente tiene que estar en la rifa y después son decisiones que toman”, sostuvo el técnico argentino sobre Marcel Ruiz. “Marcelo está todavía mejor, obviamente le falta ritmo de competencia, pero con el corral de los partidos lo va a dar el barrio grande”.

Marcel Ruiz había apostado todo por mantenerse en la lista. Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado y el menisco el pasado 11 de marzo, el mediocampista evitó someterse a una cirugía con la esperanza de cumplir el sueño mundialista. Se ausentó de las canchas durante 35 días y optó por un tratamiento conservador, pero Aguirre, fiel a su postura de no convocar jugadores que no estén al cien por ciento, no lo incluyó en el listado.

Junto a Ruiz, Everardo López también quedó entre las grandes ausencias de la convocatoria. La idea original de Aguirre había sido incluir al central del Toluca, pero las negociaciones con el club por la coincidencia de fechas entre la liguilla del Clausura 2026 y la concentración del Tri complicaron su llamado, lo que le abrió el espacio a otro jugador.

Antonio Mohamed dará minutos a Marcel Ruiz, en este proceso de recuperación que lleva luego de su lesión de rodilla. Mexsport

Gallardo: Merecían estar en la convocatoria

Jesús Gallardo, quien sí apareció en la convocatoria del Vasco, eligió las palabras con cuidado pero no esquivó el tema. “Como te conté al principio, creo que obviamente los cuatro queríamos estar ahí en la lista, pero son decisiones que se toman. Al igual que Marcelo y Everardo, los dos creo que se merecen estar ahí, pero como te repito, son decisiones. También tranquilo y feliz de estar en la selección y poder representar a México”, señaló el lateral izquierdo.

Alexis Vega, otro de los convocados del Toluca, también salió en defensa de sus compañeros a través de redes sociales, dedicando mensajes de apoyo tanto a Marcel Ruiz como a Everardo López, reconociendo el esfuerzo del primero pese a las adversidades físicas y proyectando un futuro prometedor para el segundo.

En la lista definitiva, Toluca aportó únicamente a Gallardo y Vega, mientras que Chivas encabezó el bloque con cinco jugadores convocados. Para Mohamed, sin embargo, la discusión sobre la selección tendrá que esperar: el miércoles, el Toluca se mide al LAFC en el BMO Stadium con el objetivo de sellar un pasaje a la final de la Concacaf Champions Cup.